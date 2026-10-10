Elárulja a szakember, érdemes-e LED-re cserélni autójában a hagyományos izzókat

A LED világítás hazánkban is megengedett 2025. január eleje óta az izzó cseréje révén az autók bizonyos típusaiban, ha azok még gyárilag nem úgy készültek is – írja a heol.hu.

Erről a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosított, 37. § (4) rendelkezik, azaz: a világító és a fényjelző berendezésekben csak a berendezés típusára előírt műszaki jellemzőkkel rendelkező izzólámpát, tompított és távolsági fényszóró esetében minősítő jellel rendelkező helyettesítő LED fényforrást is szabad használni.

A kezdetektől fogva fontos érvek a LED-világítás mellett a tartósság és az energiatakarékosság, ám a megyei portálnak nyilatkozó autószerelő- és autóelektronikai műszerész szakember, Mátrai Géza szerint az elmúlt másfél év tapasztalatai számos kérdőjelet vetettek fel.

A szakértő egyenlőre nem tudja szorgalmazni ezeknek a világító testeknek a használatát, ugyanis, bár a LED világításnak nagyobb a fényereje, mint a hagyományos izzóknak, adott esetben akár el is vakíthatnak másokat. A gyári ledes lámpák úgy készülnek, hogy automatikusan csökkentik-erősítik a fényerőt, ha szemből jön autó. Vannak azonban bizonyos szögek, például kanyarban, ahol a ledes autó még nem érzékeli a szembejövő fényét, a másik sofőrnek viszont már a szemébe világítanak.

Ráadásul a mögöttünk érkező autó ledes automatikája sem biztos, hogy reagál a hátsó lámpánkra, az előtte haladót a visszapillantó tükrön át így elvakítja a fénye – emelte ki a szakember, hozzátéve, hogy a fejlesztőknek még dolgozni kellene azon, hogy tökéletesen működjön a rendszer.

Mátrai Géza arra is kitért, hogy abban az esetben sem jelent megoldást a LED-re való váltás, ha a fényszórók búrája már belülről is meg van mattulva. A régi, xenon izzóknál volt automatikus magasságállítás, azaz, az utasok száma vagy útviszonyok miatt korrigálta a lámpa a világítási szögét, és ezek esetén a lámpamosó is kötelező volt. A ledeseknél egyik sem az.

A szakember beszélt arról is, hogy egyes LED-ek annyira erősek, hogy már hűtést igényelnek. A komolyabb izzókon hűtőborda van, de előfordul, hogy a mérete miatt bele sem fér a fényszóróba. Ha mégis, megtörténhet, hogy nem lehet rápattintani a lámpa műanyagját, akkor meg matt lesz egy idő múlva a fényszóró, mert belemegy a pára – mutatott rá.

„Fontos megnézni, a ledes izzók milyen autókhoz kompatibilisak, de a márkán belül az évjárat is számíthat. Ezek az izzók jóval drágábbak is. A hagyományos izzó ára 1400-3200 forint között, a jogszabály által hiteles ledesé 30-45 ezer forint között mozog. Összességében az a véleményem, hogy vagy minden autóban lehessen használni ledes izzót bizonyos szabályok szerint, vagy egyikben sem” – szögezte le Mátrai Géza.