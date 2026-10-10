A nők még mindig sérülékenyebbek az autókban, de csökkent a kockázat

A Volvónál az archívumban 50 ezer valós baleset részletes adatai találhatók meg, ezekben több mint 80 ezer ember volt érintve.

Az adatok elemzése kiderítette, hogy a 2010-es évekre nagyságrendekkel javult a személyautók védelmi színvonala, a férfiak sérülési kockázata 79, a nőké 88 százalékkal csökkent

– írja a vezess.hu.

Az autóipar az 1950-es, 60-as években kezdett komolyan foglalkozni az utasbiztonság kérdésével, ám a korabeli nyugati társadalmak erősen férfiközpontú szemléletével összhangban a védelmi rendszereket – meg úgy általában az autó kezelőszerveit, a pedálokat, a kormányt, az üléseket, a kapcsolókat – férfiakra méretezték. A hölgyek nehezen vagy sehogy nem tudtak ideális üléshelyzetet kialakítani, ezért sem a biztonsági öv, sem a légzsák, sem a fejtámasz nem nyújtott számukra optimális védelmet.

A mostani kutatásnál a 13 évnél idősebb, biztonsági övet viselő utasok közepes és súlyos sérüléseit vették figyelembe, az apróbb zúzódásokkal, horzsolásokkal és karcolásokkal nem foglalkoztak.