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A főváros XXI. kerülete és XX. kerülete között húzódó Gubacsi híd 2020. december 23-án.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Jobb lesz néhány hétig elkerülni ezt a budapesti hidat éjszakánként

Infostart / MTI

Október 14-étől éjszakánként félpályás útlezárásra és jelzőlámpás forgalomirányításra kell számítani a felújítás alatt álló Gubacsi közúti hídon – közölte a Budapest Közút Zrt.

A közlemény szerint október 14. és november 15. között a dilatációs szerkezetek cseréjét végzik. A munkálatok nem érintik a nappali csúcsidőszakot.

Jövő szerdától 22.00 óra és 6.00 óra között a hídon a forgalom félpályán, váltakozó irányban, jelzőlámpás irányítás mellett haladhat. Napközben mindkét forgalmi sáv teljes szélességében járható lesz „fekvőrendőr szerű” ideiglenes áthidaló szerkezeteken keresztül. A gyalogosok és kerékpárosok a Gubacsi vasúti híd járdáján tudnak átkelni a jelenlegi forgalmi rend szerint.

A Budapest Közút Zrt. közölte: a nyár végén indított beruházás az előre meghatározott ütemterv szerint halad, a rekonstrukció tervezetten november 15-én fejeződik be.

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