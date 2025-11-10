A polgármester hangsúlyozta, hogy a traffipaxok célja nem elsősorban a büntetés, hanem a gyorshajtás visszaszorítása és a veszélyhelyzetek megelőzése - olvasható a vezess.hu-n.

A XVIII. kerületi helyszínek

Alacskai út

Nemes utca

Üllői út 483.

Petőfi Sándor utca

Nefelejcs utca

Nagykőrösi út

Liszt Ferenc Repülőtérre vezető út (2 darab)

Cziffra György utca

Mint arról korábban beszámoltunk, a közlekedésbiztonság javítását célzó, hasonló fejlesztések zajlottak Budapest IV. kerületében is. Trippon Norbert újpesti polgármester bejelentése alapján a IV. kerületben a következő helyszíneken helyeztek ki sebességmérő dobozokat:

a Váci út és a Bagaria utca kereszteződésében,

a Fóti út és a Baross utca csomópontjában,

a Külső-Szilágyi út és a Megyeri út találkozásánál.

A rendőrség korábbi tájékoztatása szerint a traffiboxok helyét forgalmi adatok alapján jelölték ki, azokon az útszakaszokon, ahol a sebességtúllépés gyakori volt. A dobozok prevenciós hatása jelentős, mivel az autósok a bizonytalanságból fakadóan is lassítanak a sebességmérő eszköz észlelésekor.