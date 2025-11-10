A polgármester hangsúlyozta, hogy a traffipaxok célja nem elsősorban a büntetés, hanem a gyorshajtás visszaszorítása és a veszélyhelyzetek megelőzése - olvasható a vezess.hu-n.
A XVIII. kerületi helyszínek
- Alacskai út
- Nemes utca
- Üllői út 483.
- Petőfi Sándor utca
- Nefelejcs utca
- Nagykőrösi út
- Liszt Ferenc Repülőtérre vezető út (2 darab)
- Cziffra György utca
Mint arról korábban beszámoltunk, a közlekedésbiztonság javítását célzó, hasonló fejlesztések zajlottak Budapest IV. kerületében is. Trippon Norbert újpesti polgármester bejelentése alapján a IV. kerületben a következő helyszíneken helyeztek ki sebességmérő dobozokat:
- a Váci út és a Bagaria utca kereszteződésében,
- a Fóti út és a Baross utca csomópontjában,
- a Külső-Szilágyi út és a Megyeri út találkozásánál.
A rendőrség korábbi tájékoztatása szerint a traffiboxok helyét forgalmi adatok alapján jelölték ki, azokon az útszakaszokon, ahol a sebességtúllépés gyakori volt. A dobozok prevenciós hatása jelentős, mivel az autósok a bizonytalanságból fakadóan is lassítanak a sebességmérő eszköz észlelésekor.