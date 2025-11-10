ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 10. hétfő
Új sebességmérõ traffiboxok a 71-es út Zánkai Erzsébet-tábor elõtti szakaszán 2024. július 4-én.
Nyitókép: MTI/Katona Tibor

Kilenc újabb helyen retteghetnek a budapesti autósok

Infostart

Kilenc új, fix telepítésű trafiboxot állít szolgálatba Budapest XVIII. kerületének önkormányzata a közlekedésbiztonság növelése érdekében. Szaniszló Sándor polgármester bejelentette, hogy az első egységet november 6-án az Alacskai úton adták át, a további nyolc helyszín telepítése folyamatban van.

A polgármester hangsúlyozta, hogy a traffipaxok célja nem elsősorban a büntetés, hanem a gyorshajtás visszaszorítása és a veszélyhelyzetek megelőzése - olvasható a vezess.hu-n.

A XVIII. kerületi helyszínek

  • Alacskai út
  • Nemes utca
  • Üllői út 483.
  • Petőfi Sándor utca
  • Nefelejcs utca
  • Nagykőrösi út
  • Liszt Ferenc Repülőtérre vezető út (2 darab)
  • Cziffra György utca

Mint arról korábban beszámoltunk, a közlekedésbiztonság javítását célzó, hasonló fejlesztések zajlottak Budapest IV. kerületében is. Trippon Norbert újpesti polgármester bejelentése alapján a IV. kerületben a következő helyszíneken helyeztek ki sebességmérő dobozokat:

  • a Váci út és a Bagaria utca kereszteződésében,
  • a Fóti út és a Baross utca csomópontjában,
  • a Külső-Szilágyi út és a Megyeri út találkozásánál.

A rendőrség korábbi tájékoztatása szerint a traffiboxok helyét forgalmi adatok alapján jelölték ki, azokon az útszakaszokon, ahol a sebességtúllépés gyakori volt. A dobozok prevenciós hatása jelentős, mivel az autósok a bizonytalanságból fakadóan is lassítanak a sebességmérő eszköz észlelésekor.

