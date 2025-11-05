ARÉNA - PODCASTOK
Elektromos rolleres várakozik az utcán.
Nyitókép: Getty Images/eclipse_images

„Tudtam, hogy nem szabad megállni” – Pokoli pillanatok a pesti úton

Infostart

Kétszer büntetőfékezett, majd el akarta kapni a rollerest egy autós Budapesten.

A Budapesti Autósok olvasójának sisakkamerája rögzítette az alábbi felvételt. A rollerrel közlekedő beküldő ezt írta a portálnak: „Nem tudom, mi lehetett a baja, ő már piroson jött át. Valami nem tetszett neki, szabálytalanul megelőzött, majd mikor rádudáltam, begőzölt.”

A videón az látszik, hogy az autós kétszer is büntetőfékezik a roller előtt, majd elindult a „fogócska-bújócska”, amiben az autós láthatóan alulmaradt. „Tudtam, hogy nem szabad megállnom, mivel nem megbeszélni akarja, hanem például leütni, vagy hasonló” – tette hozzá a felvétel beküldő rolleres.

Szerencsére nem történt baleset, de a jelenet jól mutatja, milyen gyorsan eldurvulhat egy közlekedési helyzet, ha valaki elveszíti az önuralmát – jegyzi meg a bpiautosok.hu.

