2025. november 3. hétfő Győző
Egy üstökös szeli át az éjszakai égboltot.
Nyitókép: Pexels

Meteorit találhatott telibe egy Teslát Ausztráliában

Infostart

Az ütközés után a Tesla úgy haladt tovább az autópályán, mintha mi sem történt volna.

Meteorit találhatta el egy ausztrál férfi Tesláját, miközben az autópályán haladt – írja a Science Alert cikke nyomán a 24.hu.

Az autó tulajdonosa, az állatorvos Andrew Melville-Smith szerint az objektum olyan erővel csapódott a szélvédőjébe, hogy az üveg megrepedt és részben megolvadt. A csattanás miatt először azt hitte, balesetezett.

Az autó éppen önvezető üzemmódban volt, és a becsapódás után is haladt tovább. A tulajdonos jelentette az esetet és annak helyszínét a Dél-Ausztrál Múzeumnak, amely jelenleg vizsgálja az objektum eredetét.

Ha bebizonyosodik, hogy valóban meteoritról van szó, ez lehet a világon az első eset, hogy egy űrkavics mozgó járműbe csapódott.

A Dél-Ausztrál Múzeum első lépése a szélvédő elemzése lesz, hátha megtalálják benne a meteorit apró darabkáit. Kieran Meaney, az intézmény munkatársa szerint a legérdekesebb az, hogy az üveg kissé megolvadt, ami extrém hőre utal. Egyébként űrszemét is lehetett a becsapódó objektum, ám ha kiderül, hogy valóban egy meteoritról van szó, a múzeum munkatársai átkutatják a becsapódás helyszínét.

Autó    Meteorit találhatott telibe egy Teslát Ausztráliában

