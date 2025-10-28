ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Van, ahol már matricával kell jelezni, ha idős a sofőr

Infostart

Ellentétben a nyugati világban megszokott kezdő vezetői matricával, Japánban többféle jelzés is létezik, ami a sofőr valamely tulajdonságára, így akár az életkorára utal.

Japánban az autóra ragasztott matricáknak nem csupán esztétikai értéke, hanem komoly közlekedésbiztonsági szerepe is van – írja a divany.hu.

A világ legtöbb országában valamilyen betűs matrica hívja fel a többi közlekedő figyelmét a kezdő vezetőkre, (jó esetben) fokozott óvatosságra intve őket. Ám Japánban a közlekedési matricák nem pusztán tájékoztatnak: a sofőrök korát jelző organikus formák barátságosabbá teszik a közlekedést, és új színt visznek a mindennapi forgalomba.

Az ázsiai országban kétféle jelzés is használatban van: a kezdő vezetők autóira az úgynevezett wakaba (sárgaz-zöld levél) matrica kerül fel, és általában egy évig marad a járművön. Ezzel szemben a négyszínű koreisha az idős vezetőkre hívja fel a figyelmet. Utóbbi matrica 70 éves kor felett ajánlott, 75 év felett pedig kötelező, és speciális parkolóhelyre is feljogosít.

A rendszert 1997-ben vezették be, de az eredetileg narancssárga, őszbe hajló levélformát 2011-ben a jelenlegi színes, négylevelű emblémára cserélték, mivel az előzőt sokan sértőnek tartották.

Ám a japán matricarendszer nem áll meg itt, és külön szimbólum jelzi a mozgáskorlátozott, valamint a hallássérült vezetőket. Ezek a formák tudatosan eltérnek a nemzetközi szabványoktól, hogy szélesebb körben képviseljék az érintett csoportokat: a négylevelű lóhere alakzat kék háttéren a fogyatékossággal élőket jelzi, a zöld-sárga pillangó pedig siket sofőrt jelöl.

