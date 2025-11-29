Itt a „konzervdoboz”, amely távoltartja a gyerekeket a mobiltól

A Rossz szomszédság 2 című hollywoodi komédia emlékezetes epizódja, amikor egy fiatalabb szereplő vonalas telefont próbál használni és a dróttal együtt kitépi a falból.

Igen, van már egy olyan generáció, amely múzeumi darabként tekint minden olyan kommunikációs eszközre, ami nem okostelefon, és el sem tudja képzelni azt a világot, amikor nem pötyögve, hanem egymással beszélgetve kommunikáltak az emberek – néha akár órákat várva arra, hogy elérjék a másikat.

Our phone was in the kitchen near the basement stairs. We would stretch the phone cord so we could sit on the stairs and talk. Did your phone cord look like this? pic.twitter.com/19kYlRK3sB — Jerseygirl #FBR ? (@gggirl924) May 28, 2024

Viszont egyre több szülő aggódik, hogy katasztrofális döntés volt mobilt vagy táblagépet adni a gyerek kezébe.

Bye-bye képernyő, beszélgess!

Azok körében, akik úgy érzik, hogy még van visszaút, újra hódít a „vonalas”. Az Egyesült Államokban a „Tin Can” nevű cég talált ki egy megoldást a gyerekeik potenciális mobilfüggősége miatt aggódó szülőknek.

Az egyik jó példa a Los Angelesben élő Alison Bennett: a nő úgy döntött, hogy visszautazik az időben. Nem akar nyolcéves lányának telefont venni, ezért MP3-lejátszót vásárolt a zenehallgatáshoz, DVD-ket kölcsönöz, ha filmeket akarnak nézni, és még a Los Angeles Times papíralapú kiadására is előfizetett.

Legutóbb pedig egy újabb lépést tett: három darab Tin Can „vezetékes” wifi-telefont rendelt – egyet a lányának, kettőt pedig a barátnőinek. (A Tin Can arra a játékra utal, amikor két konzervesdobozt egy zsinórral kötnek össze és a távolból belebeszélők hallják egymást.)

„Azt szeretném, ha a lányom úgy tudna csevegni a barátaival, mint mi a ’90-es években – telefonon, de biztonságban”

– mondta Bennett, aki egy Facebook-csoportban hallott a készülékről.

Interesting product: Tin Can.



This is a non-screen phone for kids, with some security features like contacts parent control. pic.twitter.com/vbOvShHQZj — tech explorer (@heymakio) September 10, 2025

A Tin Can egy wifi-alapú „asztali telefon”, amely úgy működik, mint egy régi internet alapú telefonkészülék, de szülői felügyelettel: csak engedélyezett kontaktokat lehet hívni, és csak meghatározott időpontokban. Az alapverzióban a felhasználók kizárólag más Tin Can-felhasználókat hívhatnak – viszont ingyen.

Néhány szülő találta ki, siker lett belőle

A találmány három Seattle környékén élő baráthoz fűződik. Kettő közülük apa, aki saját gyerekeinek akart biztonságos kommunikációs lehetőséget teremteni.

„Nem tudtuk, hogy üzlet lesz-e belőle vagy csak egy menő rádióadó-vevő” – mesélte Chet Kittleson, a cég társalapítója. De

amikor a gyerekek kezébe adták a prototípust, „egyenesen megőrültek érte – amikor csörgött, örömükben átvetették magukat a kanapén”.

A vállalkozás azóta 3,5 millió dollárt vont be befektetőktől, és már több tízezer készüléket adott el, az utóbbi hónapokban tízezres nagyságrendben. Olyan népszerű lett, hogy decemberig nem is biztos, hogy megérkeznek az előre rendelt darabok.

A Tin Can sikere nem véletlen: az Egyesült Államokban egyre több szülő szándékosan késlelteti, hogy gyermekének telefont adjon.

Segíthet a mentális egészség megóvásában

Sokan csak középiskolás korban engedélyezik nekik az okostelefont (ami esetenként a közösségi médiás társadalmi nyomás és zaklatások miatt még akkor is gondokat, sőt akár tragédiákat okozhat).

Addig azonban a gyerekek baráti köre beszűkül, mivel nincs saját kommunikációs csatornájuk.

A „gyerekbarát” telefonpiacon eddig főleg okosórák, butított mobilok és Android-alapú, szigorú szülői felügyelettel működő készülékek voltak jelen – mint a Gabb, Troomi vagy Pinwheel. A Tin Can viszont új kategóriát teremtett: egy „biztonságos vezetékes telefont”, ami nem mobil, nem is képernyős, mégis lehet vele beszélgetni.

A fejlesztők szerint a készülék nemcsak a biztonságot, hanem a mentális egészséget is szolgálja. „Egy olyan világot szeretnék, ahol a gyerekek kevésbé lesznek szorongók – és a közösségi média ebben biztosan nem segít” – mondta Kittleson.

A Tin Can használata ráadásul újra megtanítja a gyerekeket a telefonálás kultúrájára: hogyan kell köszönni, hogyan kell figyelni a másikra – ez ma már sok fiatalnak idegen terep.

Munkaadók rendszeresen panaszkodnak arra, hogy Z-generációs dolgozóik kerülik a telefonbeszélgetéseket, esetenként fel sem veszik a hívásokat, és inkább csak szöveges üzenetekben kommunikálnak – amikor nekik tetszik.

Csakhogy a sztereotípia nem feltétlenül ül – épp a régi dolgokat a TikTokon felfedező "Gen Z" az, amely kezd újra beleszeretni a vonalas telefonba.

The humble landline phone beloved by Gen Z https://t.co/19HC28UxP8 pic.twitter.com/gLc5ABuzqN — Terri Nakamura (@terrinakamura) February 19, 2024

Amikor Kittleson lánya és annak barátnője először próbálta ki a telefont, önállóan szerveztek meg egy találkozót – szülői közvetítés nélkül. „Ez az, ami igazán fontos – hogy a gyerekeknek legyen lehetőségük önállóan kapcsolódni” – mondta a fejlesztő.

A „konzervdoboz” így nemcsak egy retró divatcikk lett, hanem a digitálizációval szembeni ellenállás egyfajta jelképe is – a gyerekkor visszahódítása a felugráló szöveges üzenetek és képernyők világában.