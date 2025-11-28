ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.54
usd:
328.9
bux:
109453.39
2025. november 29. szombat Taksony
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Donald Trump amerikai elnök aláírja az atomenergia előállításáról szóló elnöki rendeletét a washingtoni Fehér Ház Ovális irodájában 2025. május 23-án.
Nyitókép: MTI/AP/Evan Vucci

Így jutott el hirtelen migrációtilalmi döntéséig Donald Trump

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

Felfüggeszti a bevándorlást az úgynevezett „harmadikvilág-beli” országokból Donald Trump. Ez a válasza arra, hogy meghalt az a 20 éves Nemzeti Gárda tag, akit vélhetően egy volt afgán kommandós lőtt le Washingtonban. A fiatal nő első napját töltötte a posztján az eset idején.

Egy az amerikai erőkkel és a CIA-nak dolgozó volt afgán kommandós parancsnokot vádolnak azzal a szerdai washingoni lövöldözéssel, amelynek nyomán péntekre meghalt az eset egyik sebesültje – a Nemzeti Gárda egyik fiatal tagja.

A 20 éves Sarah Beckstorm családja csütörtökön már azt mondta: nem számított arra, hogy a fiatal nő túléli a sebesülést – a jóslat sajnos valóra vált. A támadás másik sebesültjét, a szintén Gárda-tag, 24 éves Andrew Wolfe-ot pénteken továbbra is súlyos sebesüléssel ápolták a kórházban.

Egyelőre nem világos, hogy a hírek szerint az amerikai és NATO megszálló erőkkel szövetséges egykori afganisztáni különleges erők egykori parancsnoka és az országból történt kivonulás után kimenekített Rahmanullah Lakanwal miért követte el a tettét. A 29-éves ex-katonáról kiderült az is, hogy 10 éven át működött együtt a koalíciós erőkkel, és afganisztáni CIA-műveletekben vett részt és hogy amerikai tartózkodási engedélyét korábban meghosszabbították. A Fox News szerint azonban szeptemberben lejárt a legutóbbi vízuma.

Az elnök a mostani incidens nyomán – melynek során a támadó közvetlen közelről – lőtte meg a két fiatal katonát, dühösen „gonosz tettnek, gyűlölet- és terrorcselekménynek, az egész ország elleni és emberiség ellen bűntettnek” nevezte a támadást – melynek során a lövöldözőt megsebesítették és letartóztatták.

A Nemzeti Gárdát maga Trump elnök küldte a főváros utcára, hogy szavai szerint visszatartsák a bűnözést. A mostani támadás után további 500 gárdistát vezényelt Washingtonba, annak ellenére, hogy egy bíróság korábban jogellenesnek minősítette a lépést.

A támadás nyomán Trump azt is bejelentette, hogy „örökre felfüggeszti a migrációt a harmadik világ-beli országokból, hogy az amerikai rendszer teljesen talpra álljon” és megszünteti Biden-kormányzat, általa illegálisnak nevezett beléptetéseit. Továbbá

kitoloncolja azokat, akik nem jelentenek „nettó értéket” az Egyesült Államok számára.

Bár a Biden-kormányzat és a szövetségesek 2021-es, kaotikus, afganisztáni kivonulása után amerikai és brit veteránok és politikusok is felvetették, hogy hálával tartoznak az oldalukon harcoló afgán katonáknak és az őket segítő tolmácsoknak, Trump már más színben írja le őket.

A mostani feltételezett támadót szavai szerint „bereptette a Biden-kormányzat”. „Minden egyes idegent, aki Biden alatt lépett be országunka, újra át kell világítani és minden idegent el kell távolítani, aki nem tartozik ide és nem hoz hasznot az országnak” – mondta.

Lakanwal, a volt afgán kommandós parancsnok az első bizonyítékok szerint alaposan átgondolta a tettét, mert az ország másik végéből, Washington államból érkezett a fővárosba. Szomszédai szerint az utóbbi időben bezárkózó lett. Trump döntése az afgán menedék- és bevándorlási kérelmek azonnali leállítását jelenti – miközben azonnal nem volt világos, mely további országokra vonatkozik.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Tudósítóink    Így jutott el hirtelen migrációtilalmi döntéséig Donald Trump

migráció

migráns

donald trump

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szijjártó Péter Moszkvából ismertette a megbeszélések eredményeit és három fő üzenetét

Szijjártó Péter Moszkvából ismertette a megbeszélések eredményeit és három fő üzenetét

Orbán Viktor miniszterelnök moszkvai tárgyalása a tervezettnél hosszabb ideig tartott. A külgazdasági és külügyminiszter üzent a találkozót félreértelmezőknek is.
 

Alekszandr Novak miniszterelnök-helyettes újabb információkat osztott meg az orosz-magyar tárgyalásokról

A Kreml szerint a moszkvai orosz-magyar tárgyaláson a szankcióval sújtott orosz cégek kivásárlása is szóba került

Orbán Viktor Moszkvában – nem rejtette véka alá véleményét a német kancellár

Vlagyimir Putyin fogadta Orbán Viktort Moszkvában

VIDEÓ
Miért baj, ha a turista a sarki közértben eszik? Zsidai Zoltán Roy, Inforádió, Aréna
Humanoid robotok és digitális avatarok: Ez a MI jövőnk? Palkovics László, Inforádió, Aréna
Zuhanás: meddig marad kancellár Friedrich Merz? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.01. hétfő, 18:00
Demkó Attila
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet Stratégiai Jövők Programjának vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Itt a Moody’s döntése Magyarországról!

Itt a Moody’s döntése Magyarországról!

Az eddigi Baa2 szinten hagyta Magyarország adósbesorolását pénteken a Moody’s – jelentette be este a hitelminősítő. A besorolás negatív kilátása is megmaradt, ami továbbra is a leminősítés veszélyére utal.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Karácsonyi vásár Veszprém 2025: téged is vár az Illatos Advent - Gáspár Laci és Karácsony János is itt koncertezik

Karácsonyi vásár Veszprém 2025: téged is vár az Illatos Advent - Gáspár Laci és Karácsony János is itt koncertezik

Ha meghitt, mégis pezsgő adventi élményre vágyik az ember, a Veszprémi karácsonyi vásár 2025 tökéletes úti cél lehet.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Zelensky's top adviser resigns after Ukrainian anti-corruption raid on his home

Zelensky's top adviser resigns after Ukrainian anti-corruption raid on his home

Andriy Yermak, 54, has been the Ukrainian president's chief of staff throughout Russia's full-scale war.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 28. 20:01
A Beneš-dekrétumok árnyéka ismét rávetül a szlovák politikára, parázs vitát robbantva ki
2025. november 28. 19:22
Vezéráldozat? Washington is ki akarta rúgatni az ukrán kabinetfőnököt
×
×
×
×