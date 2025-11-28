Így jutott el hirtelen migrációtilalmi döntéséig Donald Trump

Egy az amerikai erőkkel és a CIA-nak dolgozó volt afgán kommandós parancsnokot vádolnak azzal a szerdai washingoni lövöldözéssel, amelynek nyomán péntekre meghalt az eset egyik sebesültje – a Nemzeti Gárda egyik fiatal tagja.

A 20 éves Sarah Beckstorm családja csütörtökön már azt mondta: nem számított arra, hogy a fiatal nő túléli a sebesülést – a jóslat sajnos valóra vált. A támadás másik sebesültjét, a szintén Gárda-tag, 24 éves Andrew Wolfe-ot pénteken továbbra is súlyos sebesüléssel ápolták a kórházban.

Egyelőre nem világos, hogy a hírek szerint az amerikai és NATO megszálló erőkkel szövetséges egykori afganisztáni különleges erők egykori parancsnoka és az országból történt kivonulás után kimenekített Rahmanullah Lakanwal miért követte el a tettét. A 29-éves ex-katonáról kiderült az is, hogy 10 éven át működött együtt a koalíciós erőkkel, és afganisztáni CIA-műveletekben vett részt és hogy amerikai tartózkodási engedélyét korábban meghosszabbították. A Fox News szerint azonban szeptemberben lejárt a legutóbbi vízuma.

Az elnök a mostani incidens nyomán – melynek során a támadó közvetlen közelről – lőtte meg a két fiatal katonát, dühösen „gonosz tettnek, gyűlölet- és terrorcselekménynek, az egész ország elleni és emberiség ellen bűntettnek” nevezte a támadást – melynek során a lövöldözőt megsebesítették és letartóztatták.

A Nemzeti Gárdát maga Trump elnök küldte a főváros utcára, hogy szavai szerint visszatartsák a bűnözést. A mostani támadás után további 500 gárdistát vezényelt Washingtonba, annak ellenére, hogy egy bíróság korábban jogellenesnek minősítette a lépést.

A támadás nyomán Trump azt is bejelentette, hogy „örökre felfüggeszti a migrációt a harmadik világ-beli országokból, hogy az amerikai rendszer teljesen talpra álljon” és megszünteti Biden-kormányzat, általa illegálisnak nevezett beléptetéseit. Továbbá

kitoloncolja azokat, akik nem jelentenek „nettó értéket” az Egyesült Államok számára.

Bár a Biden-kormányzat és a szövetségesek 2021-es, kaotikus, afganisztáni kivonulása után amerikai és brit veteránok és politikusok is felvetették, hogy hálával tartoznak az oldalukon harcoló afgán katonáknak és az őket segítő tolmácsoknak, Trump már más színben írja le őket.

A mostani feltételezett támadót szavai szerint „bereptette a Biden-kormányzat”. „Minden egyes idegent, aki Biden alatt lépett be országunka, újra át kell világítani és minden idegent el kell távolítani, aki nem tartozik ide és nem hoz hasznot az országnak” – mondta.

Lakanwal, a volt afgán kommandós parancsnok az első bizonyítékok szerint alaposan átgondolta a tettét, mert az ország másik végéből, Washington államból érkezett a fővárosba. Szomszédai szerint az utóbbi időben bezárkózó lett. Trump döntése az afgán menedék- és bevándorlási kérelmek azonnali leállítását jelenti – miközben azonnal nem volt világos, mely további országokra vonatkozik.