Robert Fico szlovák miniszterelnök az ukrán hivatali partnerével, Julija Szviridenkóval tartott sajtóértekezleten a két ország közös kormányülését követõen Kassán 2025. október 17-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Zuzana Gogová

Ötvenezer ember követelte Robert Fico távozását Pozsonyban

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

Szlovákiában hétfőn egész nap megemlékezéseket és tüntetéseket tartottak a bársonyos forradalom 36. évfordulóján. Bár az eső és az erős szél sokakat elriaszthatott volna, a rendezvényeken országszerte ezrek vettek részt. A legnagyobb demonstráció Pozsonyban zajlott, ahol mintegy ötvenezer ember követelte Robert Fico miniszterelnök távozását.

A tüntetések már a hétvégén elkezdődtek, hétfőn pedig egész Szlovákiában folytatódtak: Kassán több száz egyetemista vonult fel, civil szervezetek tucatnyi településen tartottak rendezvényeket, az ellenzéki pártok pedig több városban – köztük Eperjesen, Besztercebányán, Zsolnán és Nagyszombatban – szerveztek gyűléseket. A megemlékezések apropóját az 1989-es novemberi események adták, amelyek a csehszlovák kommunista rendszer bukásához vezettek, ám az idei rendezvények központi témája egyértelműen a Fico-kabinet politikájával szembeni elégedetlenség volt.

A kormányellenes hangulatot felerősítette, hogy a koalíció idén megszüntette november 17. munkaszüneti nap státuszát, és egyre nagyobb feszültséget szül a „krétaforradalomként” ismert diákmegmozdulás, valamint Robert Fico bírálata az őt kritizáló fiatalokkal szemben.

Pozsonyban hétfő kora délután több ezren vettek részt a Bársonyos forradalom első fővárosi emlékművének avatásán is. A Szabadság téren felállított bronz talplenyomatok a békés tömeg erejét szimbolizálják. A rendezvényen Matúš Vallo főpolgármester arról beszélt: emlékeztetni kell magunkat arra, hogy a demokráciáért mindig újra meg kell harcolni.

Az ünnepség után rövid szünet következett, majd estére teljesen megtelt a Szabadság tér. A szervezők becslése szerint 45-50 ezer ember gyűlt össze az ellenzéki tüntetésen, az utóbbi évek egyik legnagyobb demonstrációján. A résztvevők között fiatalok, egyetemisták, családok és idősek is voltak, sokan közülük azért jöttek el, mert – mint mondták – 1989-ben is ott álltak az utcán, és most is kötelességük kiállni a szabadságért.

A színpadon ellenzéki politikusok és civil szereplők váltották egymást. A Progresszív Szlovákia elnöke, Michal Šimečka szerint a rossz idő ellenére is összegyűlt hatalmas tömeg azt jelzi: az emberek nem hagyják, hogy elvegyék tőlük a demokráciát. Igor Matovič és Jaroslav Naď a Fico-kormány működését az 1989 előtti időkhöz hasonlította.

Miközben a fővárosban több tízezren tüntettek a kormány ellen, Robert Fico és pártja, a Smer Nyitrán tartott külön rendezvényt, „Az eltérő vélemények tiszteletben tartásának napja” címmel. A miniszterelnök itt arról beszélt, hogy szerinte túl sok párt indul a választásokon, és meg kellene változtatni a szlovák politikai rendszert. A november 17-i évforduló kapcsán pedig úgy fogalmazott: 1989 előtt is volt élet Szlovákiában, az emberek dolgoztak, értékeket teremtettek, „majd valaki szétlopta ezeket”. Robert Fico szerint Szlovákiában a demokrácia a bolondok hajójának tengerévé vált.

demonstráció

tudósítóink

pozsony

robert fico

