2025. november 12. szerda
Petr Fiala cseh miniszterelnök egy prágai sajtóértekezleten 2023. május 11-én. A cseh kormány bemutatta a nyugdíjrendszer reformját és a költségvetés konszolidációját célzó törvénycsomag-tervezetét.
Nyitókép: MTI/EPA/Martin Divisek

Petr Fiala tagadja, hogy kormánya késleltetné az új kabinet megalakulását

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

Petr Fiala leköszönő cseh miniszterelnök elutasította azt a vádat, hogy kormánya késleltetné az új kabinet megalakulását azzal, hogy eddig nem küldte el a költségvetési javaslatot a képviselőházhoz. A koalíciós ANO-SPD-Autósok hármas ezt követeli Fiala kabinetjétől.

A leköszönő kormányfő Andrej Babiš, az ANO mozgalom elnökének videójára reagált, amelyben a jövőbeni cseh miniszterelnök ismételten azt állította, hogy Fiala kabinetje késlelteti a kormányalakítási folyamatot.

„Nem tudunk dolgozni, mert Fiala kormánya nem küldte el a háznak a költségvetési javaslatot. Szerdán ülésezne a költségvetési bizottság, amely erről tárgyalhatna, de mivel nemküldték el, nem lesz tárgyalás, így ismét elvesztettünk egy hetet” – üzente Andrej Babiš a közösségi médiában saját követőinek.

Az ANO elnöke a Petr Pavel köztársasági elnökkel való legutóbbi találkozóján jelezte, hogy a kormánytagjelöltek névsorát csak

  • a koalíciós megállapodás aláírása,
  • a kormányprogram nyilatkozatának elkészítése és
  • a költségvetés megtárgyalása

után viszi a prágai várba.

Az első két lépést a pártok már teljesítették, a költségvetéshez azonban még nem jutottak el.

A jövőbeni kormánypártok szerint Fiala kabinetje szándékosan késlelteti a költségvetésitárgyalásokat.

Petr Fiala visszautasította a vádakat.

„Kiderült, hogy maguknak sincs kész költségvetésük, és nem tudják, mit csináljanak vele. Tekintettel arra, hogy a képviselőházi bizottságok csak ezen a héten alakulnak meg, semmiféle általunk okozott késedelem a költségvetés tárgyalásában nem történhetett” – írta Fiala az X közösségi oldalon.

Hozzátette: az új cseh kormány megalakulásának késleltetéséért nem az ő kabinetje felel, hanem Babiš képtelensége, hogy megoldja saját érdekütközését. Szerinte az ANO politikusainak a költségvetési javaslattal kapcsolatos kijelentései csupán ezt próbálják elfedni.

Petr Pavel köztársasági elnök szerint a költségvetés megtárgyalása mellett Andrej Babišnak még egy legitim elvárást is teljesítenie kell. Mégpedig, hogy kormányfővé való kinevezéseelőtt nyilvánosan közölje,

hogyan kívánja megoldali a törvényi összeférhetetlenséget politikusi és vállalkozói szerepe között.

Andrej Babiš, aki Csehország egyik leggazdagabb embere, még korábban ismételten kijelentette: van megoldása a problémára, és azt ismertetni fogja az államfővel, majd a nyilvánossággal is, még kormányfői kinevezése előtt. Az ANO elnöke korábbi kormányfői megbízatása idején cégeit, köztük a több tízezer embert foglalkoztató Agrofert holdingot speciális vagyonalapokba helyezte, hogy megfeleljen az összeférhetetlenségi törvény követelményeinek. A közelmúltban azonban bejelentette, hogy a vagyonalapok megszűntek, és újra egyedüli tulajdonosa az Agrofertnek.

Az államfő szerdára hívta meg Andrej Babišt a Hradzsinba, hogy megvitassa vele a kormányalakítási tárgyalások helyzetét.

Petr Fiala tagadja, hogy kormánya késleltetné az új kabinet megalakulását

kormányalakítás

cseh

andrej babis

petr fiala

Alapvetően pozitív hangulat volt jellemző a tőzsdéken az elmúlt napokban, a befektetők részben azért is optimisták, mert a héten véget érhet az amerikai kormányzati leállás, miután a szenátus hétfő este elfogadta a költségvetési törvényjavaslatot, amely azóta a képviselőház elé került végső szavazásra. Tegnap az amerikai tőzsdék többnyire emelkedtek, bár a technológiai szektor ismét nyomás alá került, esett az Nvidia és több népszerű AI részvény is, miközben a Dow Jones index új történelmi zárócsúcsot állított be, tehát némi rotáció jelei mutatkoztak az USA-ban. Ma reggel Ázsiában ugyancsak pozitív mozgásokat lehetett látni, és az európai piacokon is emelkedéssel indult a nap. Különösebb említésre méltó adat nem érkezik a mai nap során, így a befektetők elsősorban a vállalati gyorsjelentésekre figyelhetnek. Itthon a Waberer’s és a Magyar Telekom számai érkeznek ma.

