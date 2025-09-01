Új szabály: a veszélyesen viselkedő gyerekek szülei is büntethetők lesznek Szlovákiában

Kéthónapos nyári szünet után hétfőn újra kinyitottak az általános és középiskolák kapui Szlovákiában. A 2025/2026-os tanévben több mint 530 ezer általános iskolás és 220 ezer középiskolás kezdi meg a tanulást. Magyar iskolába több mint 3500 elsőst írattak be, a magyar gimnáziumokat és szakközépiskolákat 35 ezer diák látogatja.

Az idei tanév újdonságokat tartogat: az általános iskolák fele már az új tanterv szerint működik, a mobiltelefon-használat tiltása a fiatalabb diákoknál továbbra is érvényben marad, és visszatér az egynapos féléves szünet is.

Az oktatási reform célja, hogy a gyerekek kevesebb magolással és több gyakorlati készséggel gazdagodjanak, például a közös munkára és az önálló gondolkodásra való nevelés révén. Tomáš Drucker oktatási miniszter szerint a változtatások átláthatóbbá teszik a tananyagot, így a szülők is pontosabban láthatják, mit és miért tanul a gyermekük. A pedagógusokat pedig a bürokratikus terhek csökkentésével és szeptemberi, majd januári fizetésemeléssel segítik.

A kormány a jövőben szigorúbban kíván reagálni a tanulók veszélyes viselkedésére.

Az oktatási minisztérium előkészített törvénymódosítása szerint azok a szülők is felelősségre vonhatók, akik nem tesznek semmit gyermekük kockázatos vagy másokat veszélyeztető tettei ellen – számukra pénzbírságot is kilátásba helyeznek. A tárcavezető rámutatott: ha egy diák magatartása veszélyt jelent az iskolai közösségre, az egészségre vagy az intézmény működésére, a szülőnek kötelessége közbeavatkozni.

Ha ezt elmulasztja, a gyermekvédelmi hatóságok intézkedése nyomán pénzbüntetéssel sújthatják.

A tervezet nemcsak a diákokra, hanem a pedagógusokra is vonatkozik:

a tanároknak kötelező lesz kezelni a zaklatási eseteket, elmulasztásuk esetén őket is felelősségre vonhatják. Ugyanakkor a jogszabály a pedagógusokat is védi:

büntetendővé válik például a tanár becsületének megsértése, a nyilvános megszégyenítés, beleértve az online zaklatást is, valamint a hamis információk terjesztése, ha azzal kárt okoznak.

Új elemként létrejön a gyermekdosszié rendszere is. Ennek köszönhetően iskolaváltás esetén a pedagógusok pontos képet kapnak majd a diák szükségleteiről és az eddig alkalmazott támogatási intézkedésekről.

A tanácsadó központok kötelesek lesznek jelezni, ha egy gyermek magatartása másokra veszélyt jelenthet.

„Az iskola nem csupán a tanítás helyszíne, hanem egy olyan környezet, ahol a gyerekeknek fizikailag és lelkileg is biztonságban kell érezniük magukat” – jegyezte meg a tanévnyitó alkalmából a szlovák oktatási tárca vezetője.