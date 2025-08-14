ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.02
usd:
337.97
bux:
104747.78
2025. augusztus 14. csütörtök Marcell
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Truck with trailer tanker aviation fuel, airport services and airliner huge airplane take off
Nyitókép: aapsky/Getty Images

Lelepleződtek a légitársaságok? Úgy tűnik, nem teljesítik egyik vállalásukat

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

A légitársaságok „zöld” üzemanyaggal kapcsolatos nagy ígéretei inkább kommunikációs paneleket, mint valódi lépéseket takarnak.

Csendben leállt az Egyesült Államokban az úgynevezett „fenntartható” repülőgép-üzemanyaggal kísérletező Paramount finomító, miután nem kapott elég ágazati támogatást, és a nagyszabású tervek mögül kihátrált a pénzvilág és a politika is. Mindez csak az egyik példája annak, miért tűnik úgy, hogy a nagy légicégek csak a levegőbe beszéltek, amikor vállalták a zöld üzemanyag elterjesztését – állapította meg elemzésében a Reuters.

2019-ben Scott Kirby, a United Airlines vezérigazgatója példaként állította az iparág elé a légitársaság új szerződését a „zöld kerozint” gyártó World Energy vállalattal. De hat évvel később az együttműködés megszűnt, a projekt zászlóshajójának számító kaliforniai Paramount finomító pedig leállt.

A bostoni székhelyű World Energy az elsők között állított elő kereskedelmi mennyiségben fenntartható repülőgép-üzemanyagot, úgynevezett SAF-et használt étolajból, mezőgazdasági hulladékból és más ipari melléktermékekből. A 2016-ban indult Paramount finomító kulcsszerepet játszott az iparági vállalásban, hogy az évtized végére a felhasznált kerozin legalább tíz százaléka SAF-ból álljon.

Gene Gebolys, a World Energy vezérigazgatója szerint

egyes légitársaságok inkább sajtóközleményekben mutatták elkötelezettségüket, mint valós támogatással.

Hozzátette: kormányzati ösztönzők nélkül nehéz lesz áttörést elérni.

A Reuters iparági áttekintése szerint a World Energy nincs egyedül: a tiszta üzemanyagokkal foglalkozó startupok közül sok hasonló nehézségekkel küzd. Bár az első, részben bioüzemanyaggal hajtott menetrend szerinti repülés már közel húsz éve megtörtént, a globális zöldátállási tervek még mindig messze vannak a megvalósítástól.

A Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség szerint idén a „zöld kerozin” a globális kerozinfelhasználás 0,7 százalékát adja majd – ez ugyan növekedés a tavalyi 0,3 százalékhoz képest, de még mindig távol áll a 2050-re kitűzött nettó zéró kibocsátási céltól. A cél eléréséhez évi mintegy 357 millió tonna SAF-ra lenne szükség, ami több mint háromszázszorosa a jelenlegi termelésnek.

A Reuters adatbázisa 165 bejelentett SAF-projektet tart számon az elmúlt 12 évből, de ezek közül mindössze 36 jutott el ténylegesen üzemanyaggyártásig, és csak tíz termel kereskedelmi mennyiséget.

Az iparági szereplők a kőolajcégekre mutogatnak, mondván, nem állítanak elő elég zöld üzemanyagot.

Az olajtársaságok szerint a fenntartható üzemanyag háromszor-ötször drágább a kerozinnál, és a mai áron nincs elegendő kereslet.

A légiközlekedés a globális üvegházi emisszió 2,5 százalékát adja, és ez az arány a forgalom növekedésével várhatóan emelkedni fog. Az Európai Unió új előírásai szerint 2025-től az EU-ból induló járatok üzemanyagának legalább két százaléka zöld kerozin kellene hogy legyen, ez az arány 2030-ra hat, 2050-re pedig hetven százalékra emelkedne – mindez a számítások szerint már idén közel hárommilliárd dollárral növeli a légitársaságok költségeit.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Tudósítóink    Lelepleződtek a légitársaságok? Úgy tűnik, nem teljesítik egyik vállalásukat

fenntarthatóság

légi közlekedés

kerozin

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Háború vagy béke? Mit hozhat az alaszkai csúcs? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Kit kényszeríthet tűzszünetre Donald Trump? Deák András György, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.14. csütörtök, 18:00
Talmácsi Gábor
gyorsasági motoros világbajnok
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Itt lehet Európa válasza a kínai akkumulátorok előrenyomulására

Itt lehet Európa válasza a kínai akkumulátorok előrenyomulására

Alig pár hete, hogy az EU versenyképességi szövetségre lépett Japánnal, máris itt lehet az első jele annak, hogy tényleg közös stratégiát építhetnek a megváltozott geopolitikai és világkereskedelmi helyzet kihívásaira. A német Bosch a japán Mitsubishivel alapít közös vállalatot, amelynek fő célja az lesz, hogy szolgáltatásként értékesítsen akkumulátorokat Európa-szerte, ezzel lehetővé téve, hogy az EU-s országokban is alacsonyabb belépési küszöb mellett válthassanak az emberek elektromos autókra.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Életveszélyes terméket hív vissza a TEDi: ha van ilyened, azonnal vidd nekik vissza!

Életveszélyes terméket hív vissza a TEDi: ha van ilyened, azonnal vidd nekik vissza!

A TEDi Árukereskedelmi Kft. az általuk forgalmazott Habkanál megnevezésű termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Putin and Trump to discuss ending Ukraine conflict, Kremlin says, as Zelensky meets Starmer

Putin and Trump to discuss ending Ukraine conflict, Kremlin says, as Zelensky meets Starmer

A Kremlin aide says the leaders will hold a joint news conference after their "one-on-one" meeting in Alaska on Friday.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 14. 11:50
Trump ásványkincs-alkuval akarja békére bírni Putyint
2025. augusztus 14. 09:51
Kitoloncolhatnak Angliából egyes nyaralni induló uniós polgárokat
×
×
×
×