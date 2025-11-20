Döntöttek az Instagram és a Whatsapp sorsáról

Még öt éve indított trösztellenespert az Egyesült Államokban a Meta (akkor még Facebook néven) ellen a Szövetségi Kereskedelmi Bizottság (FTC) – írja a hvg.hu az Engadget cikke alapján. Akkor is Donald Trump volt az elnök, és a kormányzati hivatal szerint a riválisai felvásárlásával a gigacég elfojtotta a versenyt a közösségi médiában, és ezzel megkárosította az amerikai fogyasztókat.

A ma már Meta néven futó cég azzal érvelt, hogy ezek a szolgáltatások csak az ő befektetésük révén tudtak nagyra nőni, és egymilliárd felhasználót elérni. Példaként hozták még a TikTokot is arra, hogy a verseny továbbra is erős a közösségi média piacán.

Kedden a bíró a Metának adott igazat, kiemelve azt is, hogy még ha a múltban volt is monopóliuma a cégnek, az FTC-nek bizonyítania kell, hogy jelenleg is rendelkezik-e ezzel. A bíróság ítélete szerint az FTC ezt nem tette meg.

Így a bíróság szerint a Meta nem tart fent monopóliumot. Ha másképp döntött volna, akkor a Metának el kellett volna adnia a WhatsAppot és az Instagramot is.

A Szövetségi Kereskedelmi Bizottság „mélyen csalódott” a döntés miatt, és áttekintik a további lehetőségeiket. Ezek között szerepel a fellebbezés is.

A közösségimédia-óriás természetesen örül a döntésnek; szerintük az alátámasztja, hogy „a Meta erős versenynek van kitéve”. A tárgyalások során számos magas rangú vezető tanúskodott, köztük Mark Zuckerberg vezérigazgató is.