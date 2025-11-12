Régi funkció szűnik meg hamarosan a Facebookon

A Meta közölte: végleg megszűnik jövőre a Facebook külső közösségi plug-inja. Ez az az eszköz, ami lehetővé tette, hogy a külső weboldalakon, például egy cikk alján látható legyen a facebookos kedvelés vagy megosztás gomb – írja az Engadget híradása nyomán a hvg.hu.

A funkció már nagyon régóta a Facebook része volt, ám egy ideje veszített a népszerűségéből, egyre ritkábban alkalmazzák. A Meta nem tartja életben tovább, 2026. február 10-én teljesen megszűnik.

A vállalat nem feledkezett meg azonban a weboldalak üzemeltetőiről, ugyanis egy-egy ilyen plug-in megszűnése könnyen okozhat problémákat: ha valaki a fenti dátumig nem törli a kapcsolódó kódot az oldaláról, utána csak egy 0×0 pixeles, tehát láthatatlan, kattinthatatlan elem kerül az eddigi gombok helyére.

Manapság már enélkül a lehetőség nélkül is egyszerű a megosztás a link kimásolásával vagy mobilon a böngésző megosztás gombjával. A kedvelés pedig végleg értelmét vesztette már az elmúlt években.

A szaklap emlékeztet: 2010-ben, tehát immáron másfél évtizede tette elérhetővé ezeket a plug-inokat a Facebook. Annak idején még a forgalom növelésére is ajánlotta a használatukat a cég, mára azonban nagyon átalakult az egész web, és a Facebook is egyre inkább lemarad az újabb riválisok mögött.