Nyitókép: Pixabay

Ritka és értékes kincseket találtak egy háromszáz éves spanyol hajóroncsban

Infostart / MTI

A hajó a Karib-tenger mélyén fekszik, hatszáz méteres mélységben. Három ország is vitatkozik rajta, hogy kit illet a feltételezhetően mesés értékű rakománya.

Egy ágyú, három pénzérme és egy porceláncsésze volt azok között a tárgyak között, amelyeket kolumbiai kutatók fedeztek fel a Karib-tenger mélyén, ahol a híres San José spanyol vitorláshajó 1708-ban elsüllyedt, miután megtámadta az angol flotta – közölték a latin-amerikai ország hatóságai.

A bogotái kormány tavaly engedélyezte a roncs tanulmányozását. Kolumbiai kutatók 2015-ben állapították meg a vitorláshajó roncsának helyét, ami jogi és diplomáciai vitákhoz vezetett.

A roncs pontos helye államtitoknak minősül. A feltételezések szerint a roncson a Spanyolország kezén volt gyarmatokból származó 11 millió arany- és ezüstérme, smaragdok és más értékes teher van, amely több milliárd dollárt érhet, ha valaha is felkutatják.

Gustavo Petro kolumbiai elnök kormánya szerint a mélytengeri expedíció célja a kutatás, nem pedig a kincs lefoglalása.

A kulturális miniszter csütörtökön közölte, hogy az ágyú, az érmék és a porceláncsésze az expedíció laboratóriumába kerül restaurálásra.

A roncs hatszáz méter mélyen fekszik a tenger mélyén. A legvalószínűbb elmélet szerint a hatvankét ágyús, háromárbócos hajó robbanás következtében süllyedhetett el, miután lesből megtámadta egy angol egység.

A hajó miatt jogi vita folyik az Egyesült Államok, Kolumbia és Spanyolország között arról, hogy kit illet a roncson található kincs.

Kolumbia jogvitában áll a Sea Search Armada nevű amerikai befektetői konszernnel is a San Joséval kapcsolatos gazdasági jogok miatt. A cég, amely jelentős összeget fektetett a maradványok megtalálásába, 10 milliárd dollárt követel, amely szerinte a vitorláson fellehető kincs értéke felének felel meg.

A San Josét 1708. június 7-én éjjel süllyesztették el a Rosario-szigeteknél, Cartagena városa közelében egy brit hajórajjal vívott csatában. 2015. évi fmegtalálását megelőzően a hadihajót hosszú ideig sikertelenül keresték.

Madrid a követelésében felhívja a figyelmet arra, hogy a hajó annak idején spanyol zászló alatt közlekedett, ezért az erre vonatkozó ENSZ-egyezményre hivatkozik. Ezt az egyezményt viszont Kolumbia nem ratifikálta. A Sea Search Armada amerikai cég pedig már 1982-ben azt állította, hogy megtalálta a San José roncsait, de ezt nem tudta alátámasztani.

Lemondott az Magyar nemzeti bank alelnöke

Lemondott az Magyar nemzeti bank alelnöke

Virág Barnabás tudására és tapasztalatára továbbra is számít a jegybank, a jövőben elnöki tanácsadóként segíti a Magyar Nemzeti Bank munkáját.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
