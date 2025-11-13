Ezért fognak örülni az állatvédők a mesterséges intelligencia térnyerésének

Az Egyesült Királyság stratégiát alkotott az állatkísérletek fokozatos kiváltására a mesterséges intelligencia és a 3D nyomtatás segítségével.

Mint a Portfolio a The Guardianre támaszkodva írja, a Patrick Vallance brit tudományügyi miniszter neve alatt futó program célja az állatkísérletek visszaszorítása, akár még az életmentő vakcinák fejlesztése területéről vagy a növényvédőszerek fejlesztése világából is. A miniszter hangsúlyozza, a kivezetés csak akkor lehetséges, az alternatíva megbízható és hatékony, és a végeredmény ugyanolyan biztonságot garantál az emberi felhasználás szempontjából.

A brit kormány e mentén új támogatásokat ígért, valamint egyszerűsített szabályozást, az eredmény pedig az lehet, hogy olyan apró eszközöket állítanak elő, amelyek utánozni tudják a szervek működését, mechanizmusait

A mesterséges intelligencia ott jön a képbe, hogy a rengeteg molekuláris adatot elemezve képes előre jelezni az új szerek biztonságosságát és hatékonyságát is, a 3D bioprinting segítségével pedig realisztikus emberi szövetmintákat tudnak létrejozni, tesztelési célokra, például bőrt vagy májat.

Az ütemterv komoly vállalása, hogy 2026 végére már nem lehetnek állatkísérletek a bőr- és szemirritáció vizsgálatára, 2027-ben már például szó sem lehet botoxról egereknél. 2030-ra a kutyák és a főemlősök kímélete is bekövetkezik.