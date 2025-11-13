ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.23
usd:
330.86
bux:
108414.69
2025. november 13. csütörtök Szilvia
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Ezért fognak örülni az állatvédők a mesterséges intelligencia térnyerésének

Infostart

Már van egy ország, amely a fejébe vette: a mesterséges intelligencia képességeit is latba vetik az állatkísérletek kiváltására. De hogyan?

Az Egyesült Királyság stratégiát alkotott az állatkísérletek fokozatos kiváltására a mesterséges intelligencia és a 3D nyomtatás segítségével.

Mint a Portfolio a The Guardianre támaszkodva írja, a Patrick Vallance brit tudományügyi miniszter neve alatt futó program célja az állatkísérletek visszaszorítása, akár még az életmentő vakcinák fejlesztése területéről vagy a növényvédőszerek fejlesztése világából is. A miniszter hangsúlyozza, a kivezetés csak akkor lehetséges, az alternatíva megbízható és hatékony, és a végeredmény ugyanolyan biztonságot garantál az emberi felhasználás szempontjából.

A brit kormány e mentén új támogatásokat ígért, valamint egyszerűsített szabályozást, az eredmény pedig az lehet, hogy olyan apró eszközöket állítanak elő, amelyek utánozni tudják a szervek működését, mechanizmusait

A mesterséges intelligencia ott jön a képbe, hogy a rengeteg molekuláris adatot elemezve képes előre jelezni az új szerek biztonságosságát és hatékonyságát is, a 3D bioprinting segítségével pedig realisztikus emberi szövetmintákat tudnak létrejozni, tesztelési célokra, például bőrt vagy májat.

Az ütemterv komoly vállalása, hogy 2026 végére már nem lehetnek állatkísérletek a bőr- és szemirritáció vizsgálatára, 2027-ben már például szó sem lehet botoxról egereknél. 2030-ra a kutyák és a főemlősök kímélete is bekövetkezik.

Kezdőlap    Tudomány    Ezért fognak örülni az állatvédők a mesterséges intelligencia térnyerésének

egészségügy

3d nyomtatás

mesterséges intelligencia

brit

állatkísérlet

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Csődbe megy Budapest, vagy megoldják okosban? Kiss Ambrus, Inforádió, Aréna
Amerikai-magyar megállapodás: kulisszatitkok a Fehér Házból. Orbán Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.13. csütörtök, 18:00
Bóka János
európai uniós ügyekért felelős miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Véget ért az amerikai kormányzati leállás - Mit csinál a forint?

Véget ért az amerikai kormányzati leállás - Mit csinál a forint?

A tegnap esti záróárfolyam környékén kezdi a napot forint, a mai nap fő kérdése pedig az lesz, hogy a véget érő amerikai kormányzati leállás, valamint a magyar kormány esetleges új (főleg költségvetési) intézkedései hogy befolyásolják a befektetői hangulatot.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Most érdemes esküvőszervező tanfolyamokba belevágni: irdatlan drágák az esküvők, milliós fizut hozhat a szervezés

Most érdemes esküvőszervező tanfolyamokba belevágni: irdatlan drágák az esküvők, milliós fizut hozhat a szervezés

Sokakat vonz az esküvőszervezés, azonban nagyon nem mindegy, hogy milyen tanfolyamba kezdünk bele a szükséges tudás megszerzéséhez.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
I can't take any more of this, Andrew told Epstein, released emails show

I can't take any more of this, Andrew told Epstein, released emails show

The former prince's reaction when he heard about a newspaper inquiry was among more than 20,000 pages of documents from Epstein's estate, including some mentioning Trump.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 13. 07:22
Száz év szunnyadás után újra öl ez a betegség – az ukrán lövészárkokban
2025. november 13. 07:10
Egy lépéssel közelebb a rejtélyes betegség megértéséhez – magyaroknak hála
×
×
×
×