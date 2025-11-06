ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
386.04
usd:
334.28
bux:
106933.5
2025. november 6. csütörtök Lénárd
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Egy kínai űrszondának sikerült lencsevégre kapnia a csillagközi utazót

Infostart / MTI

Eddig a Tienven-1 misszió szondája került a legközelebb a 3I/ATLAS üstököshöz, ezért kivételesen fontosak lehetnek az adatok, amiket sikerült begyűjtenie róla.

A Tienven-1 Mars-misszió űrszondája nagy felbontású kamerájával sikeresen megfigyelte és rögzítette a 3I/ATLAS jelű csillagközi objektumot – jelentette csütörtökön a kínai állami űrügynökség (CNSA).

A megfigyelés idején az űrszonda mintegy 30 millió kilométerre volt az objektumtól, ami az eddigi egyik legközelebbi megfigyelésnek számít ilyen típusú égitest esetében.

A földi irányítóközpont által feldolgozott adatok egyértelműen kimutatták az üstökösre jellemző jegyeket, és a kutatók egy 30 másodperces képsorozatból animációt is készítettek, amely az objektum mozgását mutatja a világűrben.

A CNSA közlése szerint az eredmények tudományos elemzése folyamatban van. A megfigyelés a Tienven-1 kiterjesztett küldetésének része, és technikai tesztként is szolgál a Tienven-2 program számára, amelyet 2025 májusában indítottak el, hogy mintát gyűjtsön egy közeli kisbolygóról és feltárjon egy főövbeli üstököst – tették hozzá a közleményben.

A 3I/ATLAS objektumot 2025. július 1-jén fedezték fel Chilében egy égboltfelmérő távcsővel. Ez a harmadik ismert csillagközi eredetű égitest, amely a Naprendszerbe érkezett. A tudósok feltételezése szerint a tárgy az idős Tejútrendszer központi vidékén keletkezhetett 3-11 milliárd évvel ezelőtt, vagyis

akár a Naprendszernél is régebbi lehet, ezért különösen értékes adatokat szolgáltathat a csillagok és exobolygók fejlődésének vizsgálatához.

A Tienven-1 misszió 2020 júliusában indult, és egy keringőegységet, egy leszállóegységet és a Csu-zsung nevű marsjárót foglalja magában. Az űrszonda 2021 februárjában állt Mars körüli pályára, és azóta is stabilan működik.

A kínai űrügynökség áprilisban jelentette be, hogy globális partnereket keres a Tienven-3 nevű, Mars-minták visszahozatalára irányuló küldetéshez, mely a tervek szerint 2028 körül indulna.

(A nyitókép illusztráció.)

Kezdőlap    Tudomány    Egy kínai űrszondának sikerült lencsevégre kapnia a csillagközi utazót

mars-szonda

üstökös

kamera

fénykép

tienven-1

3iatlas

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor úton Washingtonba: történelmi kísérlet zajlik – videó

Orbán Viktor úton Washingtonba: történelmi kísérlet zajlik – videó

A Mandinernek a repülőgépen nyilatkozó kormányfő szerint a mostani amerikai tárgyalások célja, hogy új minőségű gazdasági és energetikai együttműködés jöjjön létre Magyarország és az Egyesült Államok között.
 

Orbán Viktor: nagy a tét, de mi győzelemre játszunk!

Két „dossziéval” és egy csomaggal szállt fel a fél magyar kormány gépe Washington felé

A NATO-főtitkár figyelmeztetett: a háború vége nem hoz békét Európának

Újabb uniós csapás az oroszoknak

MAT-elnök: hosszú évekbe telhet az ukrajnai béke megteremtése

VIDEÓ
Mit jelent Babiš visszatérése Csehországnak, a V4-eknek és az EU-nak? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Miért nem fognak az orosz gazdaságon a szankciók? Deák András, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.07. péntek, 18:00
Holló Bence
a Magyar Biztosítók Szövetségének elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Visszatért a rossz hangulat, lefordulás a tőzsdéken

Visszatért a rossz hangulat, lefordulás a tőzsdéken

Alaposan lefordultak ma az európai részvénypiacok, és a nyitás óta egyre nagyobb az esés az amerikai piacokon is, a hangulatot továbbra is nyomás alatt tartják a tech szektor elszálló értékeltségével kapcsolatos aggályok. Itthon is vannak izgalmak, a Richter megnyitotta a hazai blue chipek sorát a harmadik negyedéves gyorsjelentési szezonban, azonban a gyógyszergyártó számai több ponton negatív meglepetést okoztak - a jelentés után esett a Richter árfolyama. Holnap az OTP és a Mol is beszámol harmadik negyedéves eredményeiről. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Forrnak az indulatok Angliában: olyat tett az új király, mint még soha - ennek nagyon súlyos következményei lehetnek

Forrnak az indulatok Angliában: olyat tett az új király, mint még soha - ennek nagyon súlyos következményei lehetnek

III. Károly király hivatalosan megfosztotta kegyvesztett testvérét királyi fenségi címétől és hercegi rangjától.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
COP30: World leaders take aim at Trump for climate inaction

COP30: World leaders take aim at Trump for climate inaction

World leaders address COP30 climate summit in Belém and take aim at Trump record on climate change.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 6. 05:00
Új mérföldkő a rák elleni küzdelemben: teljes gyógyulást eredményezett a magyarok kísérleti gyógyszere
2025. november 6. 04:45
Nagyon vártak már erre az androidosok: szöveges utasítással bármilyen videót tudnak majd generálni
×
×
×
×