A Falcon-9 fedélzetén kerül az űrbe a BME műholdja, a Hunity

A Hunity névre keresztelt szatellitet már integrálták a hordózóeszközre, amely nem más, mint az Elon Musk-féle SpaceX Falcon 9-es rakétája - ismertette az egyetem.

A műholdat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság finanszírozásában, a BME Villamosmérnöki Tanszékén működő Mikrohullámú Távérzékelés Laboratóriumban dolgozók készítették el a hallgatókkal a Műegyetemi Rádió Club együttműködésében. A szerkezet elsődleges földi vezérlő állomása a BME E épületének tetején található, ezzel fog rádióamatőr-sávon kommunikálni.

A Hunity 868 gramm tömegű, körülbelül 5x5x15 centiméteres. Nyitható napelemszárnyakkal és műszerpanellal rendelkezik, nagy felbontású fedélzeti kamerát, illetve mágneses és motoros helystabilizáló rendszert is építettek rá.

Dudás Levente, a műegyetemi zsebműholdprojektek műszaki vezetője arról tájékoztatott, hogy a győri Széchenyi István Egyetem fejlesztőcsapatának négy kísérleti panelje is a fedélzetre került. A tavalyi Cansat Hungary középiskolás verseny döntős csapatai összesen hat saját fejlesztésű kísérleti panelt helyezhettek el a műholdon.

A Transporter 15 küldetés keretében novemberben várható a kilövés az Egyesült Államokban.