Kellemes meglepetést hoz a népszerű streaming-szolgáltató

CD-minőségű, veszteségmentes hangzás? A Spotify már 2021-ben megígérte, majd eltelt pár év, jöttek az újabb ígéretek, pletykák, és huss: 2025-ben, annak is a végéhez közeledve, végre megérkezik a jobb zeneminőség – írja a hvg.hu.

Az eltelt négy év alatt már kódrészletek is árulkodtak arról, hogy a Spotify dolgozik ezen, és egy ideig úgy tűnt, feláras lesz a képesség, ami annak fényében, hogy a legfőbb rivális, az Apple Music az alapcsomag részeként adja, nem lett volna szerencsés.

Néhány országba már megérkezett az újdonság, de ezek között Magyarország nincs ott. Az ígéret viszont úgy szól, hogy októberben 50 országba jön el a jobb zeneminőség, itt már jobb esélyei vannak hazánknak is. Ha megjelenik, arról egy értesítésben is tájékoztatja a szerencsés országok előfizetőit a Spotify – részletezi a TechCrunch.

Ami a konkrét hangzást illeti, az elérhető csúcs a 24 bites, 44,1 kHz-es zeneminőség, FLAC tömörítésben. Ez már valóban CD-minőség, bár az Apple Music tud ennél jobbat, igaz, utóbbinak már csak jobb minőségű vezetékes fül- és fejhallgatóval van értelme.

A veszteségmentes zenehallgatás több eszközön is elérhető lesz a Spotify alkalmazásban, de nem kapcsolják be alapértelmezetten; az eddig is elérhető zeneminőség-választóban kell aktiválni a kívánt zeneminőséget. Ha nem korlátlan a mobilcsomagja, és nem is tölti le wifin keresztül a zenéit, érdemes óvatosnak lenni:

a veszteségmentes zenehallgatás sokkal több mobiladatot igényel.

A legjobb zeneminőség csak az előfizetők számára érhető el, az ingyenes felhasználóknál minden marad a régiben.