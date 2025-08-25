ARÉNA
2025. augusztus 25. hétfő Lajos, Patrícia
Tisza-tavi Ökocentrum
Nyitókép: tiszataviokocentrum.hu

Amikor egyszer csak visszafelé kezd el folyni a Tisza

Infostart

Közép-Tisza-Vidéki Vízügyi Igazgatóság szakértői magyarázatot adtak arra a jelenségre, miszerint a Tisza folyó Tiszakürt melletti szakaszán látszólag visszafelé áramlott a víz. A megfigyelt folyamat nem természetfeletti, hanem az alacsony vízhozam és a felszíni szél kombinációja okozta hidrodinamikai jelenség eredménye.

A jelenség oka az idei nyáron tapasztalt, rendkívüli aszályra vezethető vissza. A Tisza folyó vízhozama jelentősen lecsökkent, ami az áramlás lassulását okozta a teljes folyószakaszon. Ilyen hidrológiai viszonyok mellett a felszín alatti vízrétegek áramlási sebessége lecsökken, ami lehetővé teszi a külső erők, például az erős szél hatásának érvényesülését - írja a szoljon.hu.

A szél által a felső vízrétegre gyakorolt nyomás következtében

a vízfelszín a szélirány felé kezd el fodrozódni, ami a normál áramlási iránnyal ellentétes mozgást eredményez.

Ez a mozgás azonban csupán a vízfelszínre korlátozódik, és optikai csalódást kelt, mintha a teljes folyó visszafelé folyna.

A Kötivízig megerősítette, hogy a jelenség csak átmeneti volt, és a térségben végzett legutóbbi mérések a folyó megszokott áramlási irányát mutatták, ami bizonyítja, hogy a Tisza hidrológiai rendje stabil. A korábbi, Szolnoknál észlelt, azonosíthatatlan vörös folt esete is hasonlóképpen bizonyítja, hogy a folyóvízi jelenségekre gyakran a természetes fizika ad magyarázatot.

