Most örülhetnek igazán az Apple-ösök, vagy mégsem?

Nem volt épp sima az Apple Intelligence rajtja. A cég már eleve lemaradásban volt a főbb versenytársakkal szemben, amikor tavaly júniusban bemutatta a saját mesterségesintelligencia-szolgáltatási csomagját, és akkor ez még nem is jelentette azt, hogy elindul. Az újdonság ugyanis késett, csak az iOS 18.1 fedélzetén érkezett meg az Egyesült Államokba – októberben. Még a szeptemberben bemutatott iPhone 16-szériát is úgy reklámozták a boltokban, hogy ezek már Apple Intelligence-képesek, a polcokra kerülésük után azonban még bő egy hónapot kellett várni a frissítésre, ami elhozta ezt.

A világ többi részén, így az Európai Unióban élő felhasználók még rosszabbul jártak, ugyanis sokáig csak az volt biztos, hogy 2024-ben már nem lesz Apple Intelligence a készülékeiken. Később is csak annyi derült ki, hogy valamikor 2025 tavaszán, április körül jöhet majd a funkciócsomag. Ez most igazolást nyert, a cég ugyanis bejelentette: az EU-ban is megjelenik az Apple Intelligence, méghozzá áprilisban, az iOS 18.4 fedélzetén – számolt be a hvg.hu.

A rendszer első bétája be is futott a napokban, igaz, valami félremehetett, mert néhány készülékről visszavonták. A jó hír mellé azonban van egy rossz is:

az Apple Intelligence még ennyi várakozást követően sem fog tudni magyarul,

tehát marad az, amit a Siri 2011-es bemutatása óta már megszokhattak az Apple-felhasználók. Bár a támogatott nyelvek köre bővül (érkezik a francia, a német, az olasz, a portugál, a spanyol, a koreai, az egyszerűsített kínai és néhány lokalizált angol), de a magyar nincs köztük. És arról sincs hír, hogy ez mikor változhat meg, miközben a főbb versenytársak mobiljain már legalább részben lehet magyarul használni az MI-funkciókat.

A felokosított Sirire azonban még mindig várni kell, és az Apple ebben az esetben sem árult el részleteket – csak hogy a következő hónapokban, valamikor érkezik. A GSMArena ennek alapján arra következtet, hogy az iOS 18.4 fedélzetén sem lesz majd elérhető.