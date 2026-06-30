Így értékelte Carlo Ancelotti a remeklő Japán ellen kiküzdött továbbjutást

Carlo Ancelotti, a brazil labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya szerint csapata elsősorban a türelmes játékának és a szünetben végrehajtott taktikai változtatásnak köszönhette, hogy hátrányból fordítva 2-1-re legyőzte Japánt a világbajnokság hétfői játéknapján, a nyolcaddöntőbe jutásért.

Ancelotti a meccs után arról beszélt, végig hittek abban, hogy tudnak majd gólt szerezni, ehhez azonban arra is szükség volt, hogy a szünetben változtassanak az addigi taktikájukon és beívelésekkel próbáljanak a japán védelem mögé kerülni.

„Ez volt ezen a világbajnokságon a legteljesebb mérkőzésünk. Gondjaink voltak az első félidőben, hiszen Japán remekül védekezett, közel voltak és szorosan őrizték minden játékosunkat” – értékelt a 67 éves olasz szakember. „A második félidőben ezt sikerült leküzdenünk, volt egy kis helyünk és beadásokkal próbálkoztunk, ami nyilvánvalóan taktikai változtatás volt” – tette hozzá.

Ancelotti elárulta, a szünetben azt mondta a futballistáknak, hogy

türelmesnek kell maradniuk, mert előbb vagy utóbb biztosan szereznek egy gólt.

„A japán válogatott kiváló együttes, rendkívül szervezett, és miközben védekezésben nagyon közel tud maradni az ellenfél játékosaihoz, képes kialakítani veszélyes lehetőségeket is. Fizikálisan remek csapat” – dicsérte a riválist a brazilok szakvezetője.

Ancelotti kiemelte, hogy Martinelli mennyire jól szállt be a kispadról és úgy fogalmazott, az Arsenal futballistája hatékonyságát tekintve a legtökéletesebb csere.

„Mindig rendkívül intenzív a játéka, állandóan képes a csúcsformáját hozni” – mondta az edző, aki arról is beszélt, hogy Neymart csak a hosszabbításban tervezte pályára küldeni.

„Mondtam neki, hogy ha egy bizonyos ponton még mindig döntetlen az állás, akkor beállítom. Végül úgy alakult, hogy nem volt erre szükségünk” – mondta az olasz szakember.

Morijaszu Hadzsime, a japánok szövetségi kapitánya csalódottan értékelt, de úgy vélte, ezt a vereséget a további fejlődésükre kell felhasználniuk.

"Össze vagyok törve, hogy ezen a ponton estünk ki a tornáról, de a játékosaim mindent beleadtak, ahogyan korábban is, végig azon az úton, amely idáig vezetett bennünket. Csalódott vagyok, mert minden tudásunkat kitettük a pályára, és mégsem volt elég. Ugyanakkor el kell fogadnom ezt az eredményt és arra használni, hogy még erősebb csapattá váljunk" - fogalmazott az 57 éves tréner.

A brazilok a legjobb 16 között az Elefántcsontpart-Norvégia párharc győztesével játszanak vasárnap este New Yorkban.