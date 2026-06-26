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East Rutherford, 2026. június 26.Az ecuadori játékosok, miután 2-1-re gyõztek a 2026-os labdarúgó-világbajnokság E csoportja Ecuador-Németország mérkõzésén az East Rutherford-i MetLife Stadionban 2026. június 25-én.
Nyitókép: MTI/AP/Frank Franklin II

Ecuador ünnepli a továbbjutást, nemzeti ünnepet rendeltek el

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A dél-amerikai ország válogatottja legyőzte a németekét, ezzel csoportharmadikként továbbjutott az az egyenes kieséses szakaszba. Daniel Noboa ecuadori köztársasági elnök ennek örömére ünnepnapot rendelt el péntekre.

Daniel Noboa ecuadori köztársasági elnök nemzeti ünnepet hirdetett péntekre, miután az ország labdarúgó-válogatottja bejutott az észak-amerikai térségben zajló világbajnokság egyenes kieséses szakaszába.

„Köszönjük a játékosoknak és a szövetségi kapitánynak, aki a kritikák, a sértések és a nehéz pillanatok ellenére talpra állt, és ezt az óriási örömöt okozta az egész országnak. Holnap nemzeti ünnep lesz!” – írta közösségi oldalán Noboa Ecuador csütörtöki vb-továbbjutása után.

A dél-amerikai együttes hátrányból fordítva 2-1-re legyőzte a németeket, ezzel csoportharmadikként zárt, és továbbjutott. Ecuador ötödik vb-jén vesz részt, és 2006 után másodszor játszhat az egyenes kieséses szakaszban, bár az akkor már a 16-os, ezúttal még csak a 32-es mezőnyt jelenti.

A csapat a nyolcaddöntőbe jutásért a társrendező Mexikóval, Svájccal, a K csoport győztesével vagy az L négyes legjobbjával mérkőzik meg.

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