Ecuador ünnepli a továbbjutást, nemzeti ünnepet rendeltek el

Daniel Noboa ecuadori köztársasági elnök nemzeti ünnepet hirdetett péntekre, miután az ország labdarúgó-válogatottja bejutott az észak-amerikai térségben zajló világbajnokság egyenes kieséses szakaszába.

„Köszönjük a játékosoknak és a szövetségi kapitánynak, aki a kritikák, a sértések és a nehéz pillanatok ellenére talpra állt, és ezt az óriási örömöt okozta az egész országnak. Holnap nemzeti ünnep lesz!” – írta közösségi oldalán Noboa Ecuador csütörtöki vb-továbbjutása után.

A dél-amerikai együttes hátrányból fordítva 2-1-re legyőzte a németeket, ezzel csoportharmadikként zárt, és továbbjutott. Ecuador ötödik vb-jén vesz részt, és 2006 után másodszor játszhat az egyenes kieséses szakaszban, bár az akkor már a 16-os, ezúttal még csak a 32-es mezőnyt jelenti.

A csapat a nyolcaddöntőbe jutásért a társrendező Mexikóval, Svájccal, a K csoport győztesével vagy az L négyes legjobbjával mérkőzik meg.