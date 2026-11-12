A klubhűség teteje vagy pokolian morbid: helyeztesse el hamvait a Camp Nouban

Az FC Barcelona elkötelezett szurkolói hamarosan a síron túlról is buzdíthatják kedvenc csapatukat – ám, mint minden másnak a Barçánál, az örök hűségnek is ára van.

A Memorial FC Barcelona bemutatásakor María Elena Fort, a klub intézményi alelnöke elmondta: „Amikor nagyapám sok évvel ezelőtt elhunyt, azt mondta, egyetlen vágya, hogy a Barça pályája mellett temessék el, így a túlvilágról is hallhatja a gólokat. Sok szurkoló álmodozik ugyanerről.”

A The Guardian cikke felidézi, hogy a Quique Montoya építész által tervezett emlékhely négy nagy, megvilágított négyzetből áll majd, az emléktáblákat pedig egy LED-ekkel hátulról megvilágított üvegfalon helyezik el. Az urnákat egy olyan falfestmény mögött őrzik majd, amely a klub 125 éves történetének legfontosabb pillanatait örökíti meg.

A rivális spanyol klubok – az Atlético Madrid, a Betis és az Espanyol – stadionjaiban már léteznek kisebb kolumbáriumok (urnatemetők). A barcelonai létesítmény munkálatai a jövő év végén kezdődnek; a klub tájékoztatása szerint már több mint 1000 Barça-szurkoló foglalt helyet. A befizetett összegek az 1957-ben épült stadion átépítésének hatalmas költségeiből faragnak majd le.

A Camp Nou felújításának részeként létrehozott Memorial FC Barcelona 26 000 olyan fülkéből áll, ahol a szurkolók a hamvaikat helyeztethetik el. Mindez 10 évre 2490 euróba (nagyjából 900 000 forintba), 50 évre pedig 6000 euróba (2 millió 180 000 forintba) kerül, amihez évi 70 eurós fenntartási díj társul. Az örökös hely biztosítása 10 000 euróba kerül, amihez további 490 euróért emléktábla is kérhető (ez nagyjából 3,5 millió forintot jelent).

2023-ban a klub olyan fejlesztésbe kezdett, amelynek célja a befogadóképesség 99 354-ről 105 000 főre történő növelése. A létesítmény a világ második legnagyobb labdarúgó-arénájává válik az észak-koreai Phenjanban található Rungrado Május 1. Stadion után. A változtatások költsége – amelyet kezdetben 900 millió euróra becsültek – mára megközelíti a 2 milliárd eurót; a terhet pedig azok a szurkolók viselik, akik nem rendelkeznek bérlettel, és akik számára az elmúlt években a jegyárak a duplájukra emelkedtek.

A török ​​Limak Construction cég által végzett munkálatokat késések és munkaügyi viták kísérik. 2024-ben az FC Barcelona elismerte, hogy – egyéb visszásságok mellett – több mint 1000 alvállalkozó nem kapta meg a túlóráiért járó díjazást.

A munkálatok várhatóan még az idén befejeződnek, ám a klubnak a következő szezon egy részét az Olimpiai Stadionban (amely 55 926 férőhelyes) kell majd játszania, miközben a Camp Nou tetőszerkezetének kiépítése zajlik.