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Kata, ekho – Szakértő elemzi a változásokat

InfoRádió

A munkaviszonyok vállalkozói szerződéssé alakításának veszélyére figyelmeztet a kata tervezett kibővítése kapcsán Vadász Iván. Az adószakértő ugyanakkor támogatja a hivatásos sportolók kiemelt adókedvezményének megszüntetését.

A kormány tervei szerint a korábbi csorbítás után most újra bővítik a kata adózási lehetőséget.

A kata adózási formát bemutatva az InfoRádióban Vadász Iván adószakértő elmondta: kizárólag egyéni vállalkozók lehetnek katások, de ezentúl újra számlázhatnak cégeknek is. Ha cégeknek számláznak, akkor 15 százalék lesz a céges számlák utáni adó, ami nagyon kedvező. Ha pedig csak magánszemélynek számlázna, akkor

  • 2027-ben 75 ezer lesz a főállású tételes adó,
  • 2028-tól 100 ezer forint.

Hogy ne legyen ilyen egyszerű, a 15 százalékba beszámítható a 75 ezer forint, illetve a két év múlva 100 ezer.

Hogy mire jogosult ma egyébként egy katás, és min kell változtatni, hogy legyen érdemi táppénz vagy nyugdíj, arról elmondta: jelenleg 50 ezer forintot fizet egy főállású katás – mert csak főállású lesz, és ezért 108 ezer forint ellátási alapot kap.

Úgy lesz a jelenlegi törvénytervezet szerint, hogy a minimálbérnek megfelelő ellátásban fog részesülni az érintett. Igen ám, de 100 ezer forint lesz a kata havi tételes adója, miközben a mai napi minimálbér alapján 108 ezer forint közterhet kell fizetni egy minimálbéres dolgozónak, ezt ugye ő fizeti, és erre még a munkáltatója fizet 13 százalék szociális hozzájárulási adót. Tehát ezzel kell összevetnünk.

A mai minimálbérnek megfelelő közterhet sem kell viselnie a leendő új katás egyéni vállalkozónak

– magyarázta Vadász Iván.

A korábbi kiskapukról – például: hogyan lehetne megengedni a cégeknek történő számlázást úgy, hogy közben a munkáltatók ne alkalmazotti állásokat váltsanak ki a katás szerződésekkel – elmondta, a kiskapuk használata a 2022-es szűkítés előtt is tiltva volt,

külön fejezet volt a katatörvényben arról, hogy hogyan kell minősíteni, hogy munkaviszony vagy vállalkozói viszony.

„Külön A-tól E-ig voltak felsorolva a jogszabályban azok a tételes körülmények, amelyek alapján meg kellett állapítani a színlelt jogviszonyt.”

Vadász Iván szerint a szabályokat most szakmai szervezetekkel egyeztetve kell bevezetni, hatástanulmányt is szívesen látna erről.

Az ekho szabályainak várható változásairól is szólt, ismert, a kormány a hivatásos (sztár)sportolók kedvezményes adózását is megszüntetné, ezt az adószakértő helyesli is, 500 millió forintig engedni a szuper kedvezményes adódást semmi értelmét nem látta. Ilyen magas jövedelmet egyébként is igazán csak a focisták élvezhettek szerinte, de ilyen kedvezményeket az ő teljesítményük szerinte nem indokol.

A cikk Janovitz Bálint interjúja alapján készült.

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Kezdőlap    Belföld    Kata, ekho – Szakértő elemzi a változásokat

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Kata, ekho – Szakértő elemzi a változásokat

Kata, ekho – Szakértő elemzi a változásokat

A munkaviszonyok vállalkozói szerződéssé alakításának veszélyére figyelmeztet a kata tervezett kibővítése kapcsán Vadász Iván. Az adószakértő ugyanakkor támogatja a hivatásos sportolók kiemelt adókedvezményének megszüntetését.
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