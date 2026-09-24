Az AI felgyorsítja a kibertámadásokat, hírszerzési figyelmeztetés érkezett egy uniós országból

A mesterséges intelligencia használata gyorsabbá és könnyebben végrehajthatóvá teszi a kibertámadásokat, ezért a vállalatoknak és más szervezeteknek kiemelt figyelmet kell fordítaniuk a kiberbiztonságra – figyelmeztetett közös nyílt levélben több holland biztonsági és állami szervezet.

A holland polgári (AIVD) és katonai (MIVD) hírszerzés, a nemzeti kiberbiztonsági központ (NCSC), a terrorelhárításéert felelős koordinációs tanács (NCTV), valamint a rendőrség és az ügyészség által jegyzett levélben arra hívják fel a figyelmet, hogy a bűnözők egyre gyakrabban használják az AI-t a kibertámadások automatizálására és hatékonyabbá tételére.

Az AI segítségével például gyorsabban lehet felkutatni és kihasználni az informatikai rendszerek sebezhetőségeit.

A kiberbűnözők a mesterséges intelligenciát felhasználhatják olyan rosszindulatú programok létrehozására, amelyek adatokat lopnak vagy titkosítanak, valamint adathalász e-mailek generálására, amelyek célja érzékeny információk, például jelszavak megszerzése.

A holland szervezetek arra szólították fel a vállalatokat és intézményeket, hogy erősítsék meg alapvető kiberbiztonsági intézkedéseiket, javasolják továbbá a rendszerek frissítését, a sebezhetőségek javítását, az informatikai hálózatok szoros megfigyelését. Fontosnak tartják továbbá, hogy a vállalatok vezetői ismerjék a legújabb kiberbiztonsági technikákat.

Az aláírók azt is tanácsolják, hogy a vállalatok és az intézmények fektessenek be a munkavállalóik biztonságtudatosságba, alakítsanak ki megfelelő szervezeti kultúrát és jelentsék az incidenseket a hatóságoknak.

Arra is felhívták a figyelmet, hogy a támadóknak nem feltétlenül van szükségük kifinomult mesterségesintelligencia-rendszerekre a kibertámadások indításához, mivel a széles körben elérhető AI-modellek is felhasználhatók rosszindulatú célokra.

A szervezetek hangsúlyozzák, hogy a kiberbiztonságnak közös felelősségnek kell lennie, nem pedig kizárólag az informatikai csapatokra és a biztonsági szakértőkre kell hagyni. Hollandia digitális ellenállóképességének javítása szerintük az állami és a magánszektor közös felelőssége.