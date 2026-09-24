ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
366.43
usd:
322.18
bux:
151507.86
2026. szeptember 24. csütörtök Gellért, Mercédesz
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Az AI felgyorsítja a kibertámadásokat, hírszerzési figyelmeztetés érkezett egy uniós országból

Infostart / MTI

Több holland hatóság, többek között a civil és a katonai hírszerzés is azt tanácsolja a cégeknek, hogy fektessenek be a munkavállalóik biztonságtudatosságba, alakítsanak ki megfelelő szervezeti kultúrát és jelentsék az AI-incidenseket a hatóságoknak.

A mesterséges intelligencia használata gyorsabbá és könnyebben végrehajthatóvá teszi a kibertámadásokat, ezért a vállalatoknak és más szervezeteknek kiemelt figyelmet kell fordítaniuk a kiberbiztonságra – figyelmeztetett közös nyílt levélben több holland biztonsági és állami szervezet.

A holland polgári (AIVD) és katonai (MIVD) hírszerzés, a nemzeti kiberbiztonsági központ (NCSC), a terrorelhárításéert felelős koordinációs tanács (NCTV), valamint a rendőrség és az ügyészség által jegyzett levélben arra hívják fel a figyelmet, hogy a bűnözők egyre gyakrabban használják az AI-t a kibertámadások automatizálására és hatékonyabbá tételére.

Az AI segítségével például gyorsabban lehet felkutatni és kihasználni az informatikai rendszerek sebezhetőségeit.

A kiberbűnözők a mesterséges intelligenciát felhasználhatják olyan rosszindulatú programok létrehozására, amelyek adatokat lopnak vagy titkosítanak, valamint adathalász e-mailek generálására, amelyek célja érzékeny információk, például jelszavak megszerzése.

A holland szervezetek arra szólították fel a vállalatokat és intézményeket, hogy erősítsék meg alapvető kiberbiztonsági intézkedéseiket, javasolják továbbá a rendszerek frissítését, a sebezhetőségek javítását, az informatikai hálózatok szoros megfigyelését. Fontosnak tartják továbbá, hogy a vállalatok vezetői ismerjék a legújabb kiberbiztonsági technikákat.

Az aláírók azt is tanácsolják, hogy a vállalatok és az intézmények fektessenek be a munkavállalóik biztonságtudatosságba, alakítsanak ki megfelelő szervezeti kultúrát és jelentsék az incidenseket a hatóságoknak.

Arra is felhívták a figyelmet, hogy a támadóknak nem feltétlenül van szükségük kifinomult mesterségesintelligencia-rendszerekre a kibertámadások indításához, mivel a széles körben elérhető AI-modellek is felhasználhatók rosszindulatú célokra.

A szervezetek hangsúlyozzák, hogy a kiberbiztonságnak közös felelősségnek kell lennie, nem pedig kizárólag az informatikai csapatokra és a biztonsági szakértőkre kell hagyni. Hollandia digitális ellenállóképességének javítása szerintük az állami és a magánszektor közös felelőssége.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Az AI felgyorsítja a kibertámadásokat, hírszerzési figyelmeztetés érkezett egy uniós országból

figyelmeztetés

kibertámadás

hollandia

segítség

titkosszolgálat

mesterséges intelligencia

eszköz

kiberbűnözés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Zsíros Sándor: ezt a 4,2 milliárd eurónyi EU-pénzt már megkapjuk, egy másik összeget próbálnak megtorpedózni

Zsíros Sándor: ezt a 4,2 milliárd eurónyi EU-pénzt már megkapjuk, egy másik összeget próbálnak megtorpedózni
Az Európai Bizottság azt javasolja az Európai Unió Tanácsának, hogy oldja fel a Magyarországgal szembeni jogállamisági eljárás keretében elrendelt intézkedéseket. Ez 4,2 milliárd eurónyi uniós forrás felszabadítását jelenti, amiről már csak egy döntés van hátra, az Európai Tanácsnak kell ráütnie a pecsétet, de elég a minősített többség, és nem szokták felülbírálni a Bizottság javaslatait.
Baka András: ezt a köztársaságot kell Magyarországnak most újjáépítenie

Baka András: ezt a köztársaságot kell Magyarországnak most újjáépítenie

Az ENSZ bizalmi válságban van, és túl gyakran marad tétlen, amikor a nagyhatalmak és szövetségeseik megszegik a szabályokat - jelentette ki Baka András köztársasági elnök csütörtökön New Yorkban, az ENSZ-közgyűlés csúcsszintű ülésszakán elmondott beszédében.
 

Botrányba fulladt Benjámin Netanjahu Iránnal kapcsolatos beszéde az ENSZ-ben

Trump csúcstalálkozóra hívta Putyint: megszólalt a Kreml

VIDEÓ
Tényleg rendkívül rossz az ügyészség állapota? Hack Péter, Inforádió, Aréna
CDU-zuhanás: meddig marad kancellár Friedrich Merz? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
Putyin új felhatalmazása: mi jön most a háborúban? Seremet Sándor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.25. péntek, 18:00
Flamm László
külpolitikai-és skandináv térségi szakértő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Javult a tőzsdei hangulat Amerikában a biztató iráni hírek hatására

Javult a tőzsdei hangulat Amerikában a biztató iráni hírek hatására

Esnek az ázsiai tőzsdék csütörtökön, elsősorban a kötvényhozamok meredek emelkedése miatt. Az amerikai tízéves hozam 5 százalék fölé, 2007 óta nem látott szintre ugrott, Japánban pedig 30 éves csúcsra emelkedett a tízéves hozam. A befektetők Donald Trump és Hszi Csin-ping közelgő találkozójára is figyelnek, az olajpiacon pedig továbbra is az amerikai–iráni feszültség mozgatja az árakat. A csütörtöki kereskedésben mérsékelten estek az európai, majd az amerikai részvénypiacok is, estére viszont a Hormuzi-szorosról érkező biztató hírek hatására javult a hangulat. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Régóta várt sorozatok érkeznek a SkyShowtime-ra: Halloweenre is nagy dobásokkal készülnek

Régóta várt sorozatok érkeznek a SkyShowtime-ra: Halloweenre is nagy dobásokkal készülnek

Októberben több nagy sorozat is új évaddal tér vissza a SkyShowtime kínálatába.

BBC
Business Sport Travel Science
Trump says he and Xi held 'great meeting' ahead of White House state dinner

Trump says he and Xi held 'great meeting' ahead of White House state dinner

The Chinese leader also called for a "continued dialogue" with Washington during his three-day trip to the US.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 24. 21:54
Szinte botrányba fulladt Benjámin Netanjahu Iránnal kapcsolatos beszéde az ENSZ-ben
2026. szeptember 24. 21:29
Katonák haltak meg egy tengeri hadgyakorlat közben
×
×