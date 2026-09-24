Hétfőn szavaznak Hankó Balázs, Seszták Miklós és Magyar Péter mentelmi jogáról – a nap hírei

Hétfő délelőtt szavazhat az Országgyűlés Hankó Balázs, Seszták Miklós és Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztéséről. Emellett titkos voksolással a legfőbb ügyész megválasztásáról is dönthetnek. A rendkívüli ülés összehívását a Tisza-frakció kezdeményezte. Előzőleg Magyar Péter a mentelmi joga azonnali felfüggesztését kérte a parlamenttől.

Megszűnt 14 közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány, köztük a Mathias Corvinus Collegium, a Kék Bolygó és az Élvonal alapítvány – közölte a Fővárosi Törvényszék. A bíróság azután törölte az alapítványokat, hogy júniusban módosították a rájuk vonatkozó szabályokat, és megszüntették a nem felsőoktatási feladatokat ellátó szervezetek különleges jogi státuszát.

Nyomozás indult az Orbán János Dénesnek kifizetett több mint 400 millió forintnyi jogdíj ügyében – erősítette meg a 444 információját a rendőrség. A Budapesti Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint hűtlen kezelés gyanúja miatt indult eljárás, Nagy Ervin kulturális államtitkár feljelentése nyomán.

Négynapos demonstrációt tart hétfőtől a Kossuth téren a Független Benzinkutak Szövetsége. Egri Gábor, a szervezet elnökségi tagja az InfoRádióban azt mondta: a megmozdulás célja, hogy felhívják a figyelmet a független, jellemzően családi tulajdonú benzinkutak nehéz helyzetére.

Az orosz gázhoz és kőolajhoz való hozzáférés hosszú távú biztosítását sürgeti a Mi Hazánk. Dúró Dóra szerint ez alapvető érdek, Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter viszont úgy látja, hogy Magyarország orosz import nélkül is biztosítani tudja gázellátását, több irányból is van lehetőség beszerzésre.

A honvédelmi miniszter szerint a kormány mérlegeli a több milliárd eurós uniós SAFE hitel felvételét haderőfejlesztésre, de a korábbi gyakorlattal ellentétben nem kívánják ugyanazokat a cégeket helyzetbe hozni. Ruszin-Szendi Romulusz Facebook-oldalán kiemelte, a költségvetési helyzet miatt Magyarország észszerű változatot készít és nyújt be a kormányhoz, és annak elfogadása után használják fel a 16 milliárd 200 millió eurós uniós védelmi hitelkeretet.

Jelenleg mintegy 5-10 százalékos az orvoshiány az egészségügyi rendszerben – mondta a Magyar Kórházszövetség elnöke. Tóth Gábor az InfoRádió Aréna című műsorában kiemelte: főként a középkorosztály hiányzik, leginkább azért, mert a magánellátást választották vagy külföldre mentek.

Megszüntetése után 10 évvel, október 8-án újraindul a Népszabadság. A lap online újságként és nyomtatott hetilapként érhető el. A megújuló Népszabadság kiadója a Liberty Press Kft., amely a Jelen és a Népszava kiadói jogaival is rendelkezik.

Csaknem kétszáz programmal és négyszáz dedikálással várja a közönséget a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál október 1. és 4. között. A könyvmustra most új helyszínen, a Hungexpo Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központban lesz.

Magyarországi látogatásra hívta meg 14. Leó pápát vatikáni látogatásán Magyar Péter kormányfő. A miniszterelnököt magánkihallgatáson fogadta a katolikus egyházfő. Magyar Péter arról is tájékoztatta a Szentszéket, hogy a Tisza-kormány átvizsgálja, majd folytatja a Hungary Helps programot.

Újabb működési engedélyt kért Washingtontól az amerikai szankciók alatt álló Szerbiai Kőolajipari Vállalat, mivel a jelenlegi engedély szeptember 30-án lejár. A mostani engedély meghosszabbításának időtartamáról nem közöltek részleteket.

Elítélte Oroszország agresszióját és kiállt Ukrajna szuverenitása mellett az ENSZ Közgyűlésen mondott beszédében a magyar államfő. Baka András az ukránok szabadságért vívott harcát az 1956-os magyar forradalommal és szabadságharccal állította párhuzamba.

A decemberi floridai G20-konferenciát tartaná a legcélszerűbbnek egy háromoldalú, háború lezárását célzó csúcsra az ukrán elnök. Volodimir Zelenszkij a szeptember 24-i, New Yorkban tartott sajtótájékoztatóján elmondta, hogy az amerikai féllel már egyeztettek egy ilyen formátum megvalósíthatóságáról. A Kreml szóvivője ugyanakkor azt közölte, hogy még korai lenne beszélni Vlagyimir Putyin esetleges miami útjáról.

Megállapodás született a Patriot légvédelmi rendszerekhez szükséges rakétacsomag átadásáról – közölte az ukrán elnök. Volodimir Zelenszkij azt nem pontosította, hogy melyik országgal kötötték meg a megállapodást.

Újabb 3 milliárd euró kifizetését hagyta jóvá Ukrajna számára az Európai Bizottság. Ez az Ukrajna Alap 8. kifizetése lesz.

Jogtalannak nevezte a Palesztin Nemzeti Hatóság elnöke videóüzenetében, hogy ő és kísérete nem kapott vízumot az Egyesült Államokba. Így nem tudnak személyesen részt venni az ENSZ közgyűlésén. Mahmúd Abbász a New York-i a tanácskozásra küldött videóüzenetében arra kérte a nemzetközi közösséget, hogy lépjen fel határozottabban Izrael ellen.

Az Indiai-óceánig, vagy akár azon túlra is kiterjesztené a háborút Irán, ha újabb amerikai támadás éri – közölte a legfelsőbb vezető tanácsadója Az AFP szerint a Vörös-tengeri összecsapásokkal a nyilatkozat vélhetően az Irán támogatását élvező jemeni húszik tevékenységére utalt.

Szerbia 5 ezer tonna gázolajat szabadít fel stratégiai tartalékaiból az üzemanyag-ellátás biztosítására. Októberben 205 ezer tonnára nőhet a gázolaj-fogyasztás, miközben az olajipari vállalatok a magas világpiaci árak miatt leállították az importot.