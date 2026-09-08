Magyar arany és ezüst a jet-ski Európa-bajnokságon

A hazai szövetség keddi beszámolójában emlékeztetett: a három állomásból álló Eb-sorozat Portugáliában kezdődött, majd a hazai rendezésű Magyar Nagydíjjal folytatódott Győr-Győrzámoly térségében, míg a végső sorrend a franciaországi Vichyben alakult ki. A tájékoztató kiemelte: Jászai Csongor a három versenyhétvége kilenc futamából összesen hatot nyert meg, ráadásként pedig valamennyi állomáson ő bizonyult a leggyorsabbnak az időmérőn.

Jászai három évvel ezelőtt a GP3 kategóriában szerzett Eb-címet, GP4-ben ez volt az első szezonja, következő nemzetközi versenye októberben a szardíniai világbajnokság lesz.

A húszéves Michelle Dimov az egész Eb-sorozatban kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtott: Portugáliában és a magyarországi fordulóban egyaránt a második helyen zárt, Vichyben pedig harmadik lett, amivel bebiztosította az összetett második helyét.