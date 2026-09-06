F1, Fradi–Újpest, Barcelona és Juve–Milan – sport a tévében

M4 Sport
8.15: Forma-3, Olasz Nagydíj, futam
9.45: Forma-2, Olasz Nagydíj, futam
15.00: Forma-1, Olasz Nagydíj, futam
17.45: Labdarúgás, NB I, Ferencváros-Újpest
20.00: Labdarúgás, NB I, ETO FC - Kispest-Honvéd
M4 Sport+
15.30: Labdarúgás, NB I, Zalaegerszeg-Puskás Akadémia
18.00: Röplabda, női Európa-bajnoság, döntő
Sport 1
13.45: Kézilabda, női Bajnokok Ligája, csoportkör, Blomberg-Lippe - Gloria Bistrita
15.45: Kézilabda, női Bajnokok Ligája, csoportkör, Buducsnoszt-FTC
17.45: Kézilabda, férfi NB I, csoportkör, Gyöngyös-Tatabánya
Sport 2
13.00: Lóverseny, Kincsem Park
19.30: Baseball, MLB, alapszakasz, Miami Marlins-Chicago Cubs
Eurosport 1
14.45: Országúti kerékpár, Vuelta a Espana, 15. szakasz
17.45: Tenisz, US Open
Eurosport 2
12.00: Motokrossz, világbajnokság, Lengyelország, MX2, futam
13.00: Motokrossz, világbajnokság, Lengyelország, MXGP, futam
14.00: Díjugratás, Global Champions Tour, Valkenswaard
16.30: Tenisz, US Open
Spíler 1
14.50: Labdarúgás, angol bajnokság, Everton-Manchester United
17.25: Labdarúgás, angol bajnokság, Arsenal-Chelsea
18.20: Labdarúgás, angol bajnokság, Hull City-Aston Villa
Spíler 2
16.10: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Valencia-Barcelona
18.25: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Alavés-Osasuna
20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Espanyol-Sevilla
Arena 4
13.30: Labdarúgás, német másodosztály, Hertha-Magdeburg
15.30: Labdarúgás, német bajnokság, Hamburg-Mainz
17.30: Labdarúgás, német bajnokság, Eintracht Frankfurt-Augsburg
20.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, Juventus-AC Milan
Match 4
13.00: Labdarúgás, angol másodosztály, Birmingham-Wolverhampton
15.00: Labdarúgás, olasz bajnokság, Parma-Monza
18.00: Labdarúgás, olasz bajnokság, Bologna-Sassuolo