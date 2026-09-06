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Két fiatal pár focimeccset néz a tévében.
Nyitókép: Getty Images/Dmytro Aksonov

F1, Fradi–Újpest, Barcelona és Juve–Milan – sport a tévében

Infostart / MTI

Forma–1, magyar, angol, spanyol, olasz és német bajnokik, de kézilabda és tenisz is szerepel a vasárnapi élő kínálatban.

M4 Sport

8.15: Forma-3, Olasz Nagydíj, futam

9.45: Forma-2, Olasz Nagydíj, futam

15.00: Forma-1, Olasz Nagydíj, futam

17.45: Labdarúgás, NB I, Ferencváros-Újpest

20.00: Labdarúgás, NB I, ETO FC - Kispest-Honvéd

M4 Sport+

15.30: Labdarúgás, NB I, Zalaegerszeg-Puskás Akadémia

18.00: Röplabda, női Európa-bajnoság, döntő

Sport 1

13.45: Kézilabda, női Bajnokok Ligája, csoportkör, Blomberg-Lippe - Gloria Bistrita

15.45: Kézilabda, női Bajnokok Ligája, csoportkör, Buducsnoszt-FTC

17.45: Kézilabda, férfi NB I, csoportkör, Gyöngyös-Tatabánya

Sport 2

13.00: Lóverseny, Kincsem Park

19.30: Baseball, MLB, alapszakasz, Miami Marlins-Chicago Cubs

Eurosport 1

14.45: Országúti kerékpár, Vuelta a Espana, 15. szakasz

17.45: Tenisz, US Open

Eurosport 2

12.00: Motokrossz, világbajnokság, Lengyelország, MX2, futam

13.00: Motokrossz, világbajnokság, Lengyelország, MXGP, futam

14.00: Díjugratás, Global Champions Tour, Valkenswaard

16.30: Tenisz, US Open

Spíler 1

14.50: Labdarúgás, angol bajnokság, Everton-Manchester United

17.25: Labdarúgás, angol bajnokság, Arsenal-Chelsea

18.20: Labdarúgás, angol bajnokság, Hull City-Aston Villa

Spíler 2

16.10: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Valencia-Barcelona

18.25: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Alavés-Osasuna

20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Espanyol-Sevilla

Arena 4

13.30: Labdarúgás, német másodosztály, Hertha-Magdeburg

15.30: Labdarúgás, német bajnokság, Hamburg-Mainz

17.30: Labdarúgás, német bajnokság, Eintracht Frankfurt-Augsburg

20.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, Juventus-AC Milan

Match 4

13.00: Labdarúgás, angol másodosztály, Birmingham-Wolverhampton

15.00: Labdarúgás, olasz bajnokság, Parma-Monza

18.00: Labdarúgás, olasz bajnokság, Bologna-Sassuolo

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Kezdőlap    Sport    F1, Fradi–Újpest, Barcelona és Juve–Milan – sport a tévében

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