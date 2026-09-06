A VAR ezúttal az Újpestnek kedvezett

A lila-fehérek ezt megelőzően sorozatban 16 bajnokin kaptak ki a Groupama Arénában, 2016 szeptembere óta először szereztek vendégként pontot, nyeretlenségük azonban összességében 32 meccs óta tart.

Ferencvárosi TC-Újpest FC 2-2 (2-1). Gólszerzők: Yusuf (20.), Zachariassen (44.), illetve Stronati (45+1.), Matko (55.)

FTC: Dibusz - Osváth, Raemaekers, Gómez, Cadu - Corbu, Nagy Á. (Keita, 66.) - Zachariassen, Bagi (Lisztes, a szünetben), Arzani (Birmancevi, 66.) - Yusuf

Újpest FC: Szappanos - Ujváry, Heitor, Stronati, Zeke - Matko, Ljujic (Fenyő, 75.), Szendrei, Horváth K. (Ademi, 82.) - Amenyido (Schramer, 75.), Mucsányi (Vlijter, a szünetben)

A Ferencváros a kezdő sípszótól kezdve uralta az összecsapást. Az Újpest gyors ellentámadásokkal próbálkozott volna, de ezekre nem tudott elég emberrel megérkezni riválisa kapuja elé, így igazi helyzetet sem tudott kidolgozni.

Az FTC a 20. percben került előnybe, Cadu élesen középre adott labdáját

Szappanos a lehető legrosszabbul ütötte ki, Yusufnak így hat méterről csak az üres kapuba kellett fejelnie.

A folytatásban is a zöld-fehérek kedve szerint alakult a játék és nem sokkal a szünet előtt megduplázták előnyüket, Zachariassen senkitől sem zavartatva fejelt közelről a hálóba. Az újpestiek még a pihenő előtt szépítettek, egy szöglet után Stronati közelről lőtte a labdát a léc alá.

A lila-fehérek jól kezdték a második félidőt, az előző idény társgólkirálya, Matko már a negyedik találat jegyezte az új szezonban. A hazaiak érezhetően kissé összezavarodtak, ezt kis híján kihasználta az Újpest. A Ferencváros gyorsan rendezte sorait és ismét átvette az irányítást, az Újpest azonban jól védekezett, nem engedett igazán nagy helyzetet riválisának.

A hajrában fokozta a nyomást a Ferencváros, a csereként pályára lépő Lisztes lövését Szappanos védte a 88. percben, négy perccel később pedig Zachariassen lábában maradt a győzelem, a norvég középpályás négy méterről rontott.