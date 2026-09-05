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Nyitókép: sandsun/Getty Images

Kilenc perc kellett Szoboszlaiéknak

Infostart / MTI

A Szoboszlai Dominikkel és Kerkez Milossal felálló Liverpool FC kétgólos győzelmet aratott az újonc Ipswich Town vendégeként az angol labdarúgó-bajnokság harmadik fordulójának péntek esti nyitómérkőzésén.

A Vörösök hamar eldöntötték a találkozót, ugyanis a svéd Alexander Isak kilenc perc alatt duplázott, legutóbb ennél rövidebb idő alatt Maxi Rodríguez volt kétszer eredményes liverpooliként még 2011 májusában. A csapat mindkét magyar válogatott játékosa végigjátszotta a találkozót, amelyen a 64. percben csereként bemutatkozott a friss igazolás, a francia válogatott Bradley Barcola is.

A Liverpool két döntetlen után az első sikerét aratta az idényben, így sorozatban 21 találkozón veretlen újoncokkal szemben a Premier League-ben, egyúttal megszakította hatmeccses nyeretlenségi sorozatát az angol élvonalban.

Premier League, 3. forduló:
Ipswich Town–Liverpool FC 0-2 (0-2)

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Miért kell egy jó meteorológus az olimpiai sikerhez? Vadnai Jonatán, Inforádió, Aréna
Hőhullámok és rekordaszály: mi vár még ránk? Kis Anna és Szabó Péter, Inforádió, Aréna
GDP, forint, euró: mi az igazi kockázat? Nyeste Orsolya és Madár István, Inforádió, Aréna
 
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Prőhle Gergely
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének programigazgatója
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