Kilenc perc kellett Szoboszlaiéknak

A Vörösök hamar eldöntötték a találkozót, ugyanis a svéd Alexander Isak kilenc perc alatt duplázott, legutóbb ennél rövidebb idő alatt Maxi Rodríguez volt kétszer eredményes liverpooliként még 2011 májusában. A csapat mindkét magyar válogatott játékosa végigjátszotta a találkozót, amelyen a 64. percben csereként bemutatkozott a friss igazolás, a francia válogatott Bradley Barcola is.

A Liverpool két döntetlen után az első sikerét aratta az idényben, így sorozatban 21 találkozón veretlen újoncokkal szemben a Premier League-ben, egyúttal megszakította hatmeccses nyeretlenségi sorozatát az angol élvonalban.

Premier League, 3. forduló:

Ipswich Town–Liverpool FC 0-2 (0-2)