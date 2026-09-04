Szoboszlaiék, Real, magyar kosarasok, Forma–1, US Open, Vuelta: rákezd ma a hétvége – sport a tévében

A pénteki élő sportközvetítések a hazai televíziókban:
M4 Sport
12.30: Forma-1, Olasz Nagydíj, 1. szabadedzés
14.00: Forma-3, Olasz Nagydíj, időmérő edzés
14.45: Forma-2, Olasz Nagydíj, időmérő edzés
16.00: Forma-1, Olasz Nagydíj, 2. szabadedzés
18.30: Labdarúgás, NB I, Vasas-Nyíregyháza
21.00: Kosárlabda, női világbajnokság, csoportkör, Magyarország-Franciaország
Duna World
14.15: Kosárlabda, női világbajnokság, csoportkör, Egyesült Államok-Kína
20.00: Atlétika, Gyémánt Liga, Brüsszel
Sport 1
14.00: Socca, világbajnokság, nyolcaddöntő, Németország
17.45: Kézilabda, férfi NB I, Veszprém-NEKA
19.45: Jégkorong, CHL, alapszakasz, Servette-Eisbären Berlin
Sport 2
15.30: Küzdősport, Friday Fights, Bangkok
19.00: Labdarúgás, török bajnokság, Basaksehirspor-Galatasaray
21.15: Labdarúgás, portugál bajnokság, Porto-Moreirense
Eurosport 1
14.45: Országúti kerékpár, Vuelta a Espana, 13. szakasz
17.45: Tenisz, US Open
Eurosport 2
16.30: Tenisz, US Open
Spíler 1
19.55: Labdarúgás, szaúdi bajnokság, al-Sabab - al-Hilal
Spíler 2
20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Real Betis-Real Madrid
Arena 4
18.30: Labdarúgás, német másodosztály, Hannover-Karlsruhe
20.30: Labdarúgás, német bajnokság, VfB Stuttgart-1. FC Köln
Match 4
21.00: Labdarúgás, angol bajnoság, Ipswich Town-Liverpool