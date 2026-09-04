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Két fiatal pár focimeccset néz a tévében.
Nyitókép: Getty Images/Dmytro Aksonov

Szoboszlaiék, Real, magyar kosarasok, Forma–1, US Open, Vuelta: rákezd ma a hétvége – sport a tévében

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Rengeteg érdekes élő sportközvetítés lesz pénteken a tévében, a focitól a kosárlabdán át a kerékpári és az autósportig.

A pénteki élő sportközvetítések a hazai televíziókban:

M4 Sport

12.30: Forma-1, Olasz Nagydíj, 1. szabadedzés

14.00: Forma-3, Olasz Nagydíj, időmérő edzés

14.45: Forma-2, Olasz Nagydíj, időmérő edzés

16.00: Forma-1, Olasz Nagydíj, 2. szabadedzés

18.30: Labdarúgás, NB I, Vasas-Nyíregyháza

21.00: Kosárlabda, női világbajnokság, csoportkör, Magyarország-Franciaország

Duna World

14.15: Kosárlabda, női világbajnokság, csoportkör, Egyesült Államok-Kína

20.00: Atlétika, Gyémánt Liga, Brüsszel

Sport 1

14.00: Socca, világbajnokság, nyolcaddöntő, Németország

17.45: Kézilabda, férfi NB I, Veszprém-NEKA

19.45: Jégkorong, CHL, alapszakasz, Servette-Eisbären Berlin

Sport 2

15.30: Küzdősport, Friday Fights, Bangkok

19.00: Labdarúgás, török bajnokság, Basaksehirspor-Galatasaray

21.15: Labdarúgás, portugál bajnokság, Porto-Moreirense

Eurosport 1

14.45: Országúti kerékpár, Vuelta a Espana, 13. szakasz

17.45: Tenisz, US Open

Eurosport 2

16.30: Tenisz, US Open

Spíler 1

19.55: Labdarúgás, szaúdi bajnokság, al-Sabab - al-Hilal

Spíler 2

20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Real Betis-Real Madrid

Arena 4

18.30: Labdarúgás, német másodosztály, Hannover-Karlsruhe

20.30: Labdarúgás, német bajnokság, VfB Stuttgart-1. FC Köln

Match 4

21.00: Labdarúgás, angol bajnoság, Ipswich Town-Liverpool

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Kezdőlap    Sport    Szoboszlaiék, Real, magyar kosarasok, Forma–1, US Open, Vuelta: rákezd ma a hétvége – sport a tévében

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