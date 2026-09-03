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Nyitókép: MTI/Ujvári Sándor

Negyvenéves a Diákolimpia, megkezdődött a jubileumi tanév

Infostart / MTI

A kormánynak nagyon fontos az iskolai és szabadidősport, és mindent megtesz azért, hogy a fiatalok mozogjanak – mondta Pósfai Gábor belügyminiszter csütörtökön a Kölcsey Ferenc Gimnáziumban, a 40. tanévét ünneplő Diákolimpia-versenysorozat indító eseményén.

A Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) a 2026/2027-es tanév során többféle pályázattal, kampánnyal és kiemelt eseménnyel hívja fel a figyelmet Magyarország legnagyobb diáksport mozgalmának hagyományaira és kiemelt szerepére.

A jubileumi tanévet közös sportolással kezdték a Kölcsey Ferenc Gimnázium Diákolimpiára készülő tanulói, valamint az esemény vendégei: Pósfai Gábor belügyminiszter, Kálnoki-Kiss Attila sportért felelős államtitkár, Balogh Gábor, a Diákolimpiát szervező MDSZ) elnöke, valamint Puskás Péter, a jubileumi Diákolimpia-tanév nagykövete.

A sportolás előtti kötetlen beszélgetésen Pósfai Gábor elmondta, hogy egykor versenyszerűen asztaliteniszezett, és nagyon fontos számára, hogy a lányai is sportoljanak, majd az MTI-nek kiemelte: „A kormány számára kiemelt jelentőségű az iskolai és a szabadidősport. Mindent megteszünk azért, hogy támogassuk a fiatalok rendszeres mozgását. Célunk, hogy már korán megszeressék a mozgást, és ez a szeretet felnőttként is megmaradjon bennük. Magyarországon kevesen mozognak, ezért kell a versenysport mellett az iskolai és szabadidősportot is támogatni. A Diákolimpia jó kezdeményezés, mert ha valaki versenyszerűen akar sportolni, innen továbbléphet, ám ha nincsenek ilyen vágyai, megmarad sportszerető embernek”.

A diákok körében a két világbajnok öttusázó sportolói pályafutása kezdetéről is mesélt. Kálnoki-Kiss Attila felidézte, hogy 1980 és 1984 között a Kölcseyben sportosztályba járt, majd a tanítás után az öttusa edzéseken folytatta a sportolást. Balogh Gábornak az életre szóló élmények mellett nagy lökést adott sportolói pályafutásához a diákolimpiai időszak.

„Akkor még nem gondoltam, hogy ez a nagyszerű mozgalom felnőttként is az életem része lesz majd. Negyven éve hét sportággal indult útjára a kezdeményezés, amely mára több mint 70 sportágra, szakágra kiterjedve a legnagyobb hazai diáksport mozgalommá nőtte ki magát” – fogalmazott.

Az eseményen emlék-ajándékkal köszöntötték Uzsoki Jánost, az első, 1987-88-as tanévben kiírt Diákolimpia távolugró bajnokát, lányát, Uzsoki Virágot, aki 2015-ben hármasugrásban lett bronzérmes, valamint Babály László testnevelő tanárt, aki a kezdetektől, vagyis 40 éve viszi a tanítványait Diákolimpiára.

A szervezők felhívást is közzétettek: keresik az első Diákolimpia bajnokait, azokat a szülő-gyerek párosokat, akik a 40 év során mindketten országos dobogós helyezettek voltak, valamint azokat a pedagógusokat, akik az 1987/88-as tanév óta folyamatosan dolgoznak a diákolimpiai felkészítésben.

Az ünnepség után Pósfai Gábor, Kálnoki-Kiss Attila és Balogh Gábor a 40. Diákolimpia alkalmából készült pólóban kosárlabdázott a gimnázium diákjaival.

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Kezdőlap    Sport    Negyvenéves a Diákolimpia, megkezdődött a jubileumi tanév

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