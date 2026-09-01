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Nyitókép: Pixabay

Elhunyt Tóth Ákos

Infostart / MTI

Életének 83. évében elhunyt Tóth Ákos mesteredző, korábbi szövetségi kapitány, a Testnevelési Egyetem (TF) úszótanszékének nyugalmazott vezetője.

A magyar szövetség (MÚSZ) közösségi oldalán kedden megjelent gyászhír emlékeztet rá, hogy Tóth edzők sorát tanította a TF-en, csaknem húsz éven át az úszótanszék vezetőjeként, miközben hét éven át – 1977-től 1984-ig – szövetségi kapitányként is dolgozott. A szakember 1998 és 2001 között a görög úszók szövetségi kapitánya is volt, 2004-től ő lett az európai szövetség (LEN) úszóbizottságának magyar tagja, a TF-en pedig 2008-ban adta át a tanszékvezetői posztot a jelenlegi magyar kapitánynak, Sós Csabának.

„Megszámlálhatatlan tan- és szakkönyv szerzője, a Magyarországon rendezett világ- és Európa-bajnokságok többségén ő volt az úszóviadalok versenyigazgatója, mindezek megkoronázásaként pedig főszerepet vállalt a sportágat új dimenzióba helyező Úszó Nemzet Program alapjainak kidolgozásában” – áll a MÚSZ megemlékezésében, amely alapján Tóth Ákos „rövid, méltósággal viselt betegség után hunyt el” kedd hajnalban.

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