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A 40. Wizz Air Budapest Félmaraton mezõnye a Friedrich Born rakparton 2025. szeptember 7-én.
Nyitókép: MTI/Kocsis Zoltán

Döbbenetes futórekorddöntés Budapesten

Infostart / MTI

Elérte a maximális létszámot a félmaratoni és a 10 km-es táv is a 41. Wizz Air Budapest Félmaratonon.

A Budapest Sportiroda (BSI) vasárnapi eseményére a tavalyi rekordot is megdöntve több mint 24 ezren neveztek – tájékoztatták a szervezők kedden az MTI-t. Eddig 117 ország és 1200 hazai település futója jelezte részvételét, hogy ott legyen a legnagyobb magyar félmaratoni eseményén.

A nagyszámú mezőny miatt a Pázmány Péter sétányról induló eseményen csak a rajtoltatás folyamata is közel 50 percen keresztül zajlik majd. Ez lesz minden idők legnépesebb futóverseny-rajtja Magyarországon, a rajtegyenes 600 méter hosszúságot tesz ki.

A Wizz Air Budapest Félmaraton népszerűsége hosszú évek óta töretlen, de a mostani, döbbenetes nevezési adatok még minket is megleptek. A külföldi futóturisták érdeklődése hihetetlen méreteket öltött: az, hogy 8500 nemzetközi nevezés érkezett, egy olyan szám, ami még két évvel ezelőtt is szinte elképzelhetetlen lett volna számunkra. Ez a Covid előtti adatokhoz képest 300 %-os növekedést jelent – fogalmazott Kocsis Árpád, a Budapest Sportiroda (BSI) ügyvezetője.

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