A Bayern Münchent sokkoló középpályást szerezte meg a Fradi

Az ötvenszeres szlovák válogatott Matús Beróval erősített a Ferencváros labdarúgócsapata. A 30 éves középpályás legutóbb a német másodosztályú Bochumban futballozott.

Matús Bero 2013-ban, a Trencsén csapatában mutatkozott be a szlovák élvonalban, amelynél végül 94 mérkőzésen 26 gólig jutott. Megjárta aztán a török és a holland élvonalt is, volt a Trabzonspor és a Vitesse labdarúgója is. 2023-ban szerződött a német Bochumhoz, ahol az első két szezonjában összesen hat találatig jutott, majd maradt a csapatban a kiesés után is, az előző idényt a Bundesliga 2-ben töltötte. Összesen 81 tétmérkőzésen lépett pályára a VfL színeiben.

A Bayern München elleni 3–2-es idegenbeli győzelem során szerzett döntő góljával Bero bebiztosította helyét a Bochum klubtörténelmében – emlékeztet a 24.hu.

A szlovák válogatottban 2016-ban mutatkozott be. 2024-es Európa-bajnokságon a Románia elleni csoportmérkőzésen és az Anglia elleni nyolcaddöntőben is pályára lépett.