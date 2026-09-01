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BOCHUM, GERMANY - FEBRUARY 20: Matus Bero of VfL Bochum 1848 plays the ball during the 2. Bundesliga match between VfL Bochum 1848 and 1. FC Nürnberg at Vonovia Ruhrstadion on February 20, 2026 in Bochum, Germany.
Nyitókép: GettyImages/Ralf Ibing

A Bayern Münchent sokkoló középpályást szerezte meg a Fradi

Infostart / MTI

A Ferencváros labdarúgócsapata Matús Bero szlovák válogatott középpályással erősítette meg a keretét.

Az ötvenszeres szlovák válogatott Matús Beróval erősített a Ferencváros labdarúgócsapata. A 30 éves középpályás legutóbb a német másodosztályú Bochumban futballozott.

Matús Bero 2013-ban, a Trencsén csapatában mutatkozott be a szlovák élvonalban, amelynél végül 94 mérkőzésen 26 gólig jutott. Megjárta aztán a török és a holland élvonalt is, volt a Trabzonspor és a Vitesse labdarúgója is. 2023-ban szerződött a német Bochumhoz, ahol az első két szezonjában összesen hat találatig jutott, majd maradt a csapatban a kiesés után is, az előző idényt a Bundesliga 2-ben töltötte. Összesen 81 tétmérkőzésen lépett pályára a VfL színeiben.

A Bayern München elleni 3–2-es idegenbeli győzelem során szerzett döntő góljával Bero bebiztosította helyét a Bochum klubtörténelmében – emlékeztet a 24.hu.

A szlovák válogatottban 2016-ban mutatkozott be. 2024-es Európa-bajnokságon a Románia elleni csoportmérkőzésen és az Anglia elleni nyolcaddöntőben is pályára lépett.

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