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A negyedik helyezett Guzi Blanka a célban a budapesti öttusa világkupadöntõ kombinált versenyszámában a BOK Csarnokban 2026. június 28-án.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Guzi Blanka aranyérmet szerzett öttusában a kínai világbajnokságon

Infostart / MTI

Guzi Blanka - két ezüst után - aranyérmet nyert a kínai öttusa-világbajnokságon, Kujjangban.

A táblavívásban a negyeddöntőig jutott és hatodik lett, majd az akadálypályán és a 100 méteres úszásban is a harmadik időt érte el.

A lövészetekkel megszakított 5x600 méteres futást a harmadik helyről kezdte, 34 másodpercre volt a címvédő egyiptomi Farida Haliltól, de ledolgozta hátrányát és elsőként ért a célba.

A második helyen Halil, a harmadikon a brit Kerenza Bryson végzett. Guzi Blanka tavaly és tavalyelőtt ezüstérmes volt a világbajnokságon, a párizsi olimpián negyedikként végzett, augusztus elején pedig a dobogó harmadik fokára állhatott fel az isztambuli Európa-bajnokságon. Kujjangban a magyar küldöttség második érmét szerezte, kedden ugyanő harmadik lett Tárkányi Zsomborral vegyes váltóban.

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