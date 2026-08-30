Guzi Blanka aranyérmet szerzett öttusában a kínai világbajnokságon

A táblavívásban a negyeddöntőig jutott és hatodik lett, majd az akadálypályán és a 100 méteres úszásban is a harmadik időt érte el.

A lövészetekkel megszakított 5x600 méteres futást a harmadik helyről kezdte, 34 másodpercre volt a címvédő egyiptomi Farida Haliltól, de ledolgozta hátrányát és elsőként ért a célba.

A második helyen Halil, a harmadikon a brit Kerenza Bryson végzett. Guzi Blanka tavaly és tavalyelőtt ezüstérmes volt a világbajnokságon, a párizsi olimpián negyedikként végzett, augusztus elején pedig a dobogó harmadik fokára állhatott fel az isztambuli Európa-bajnokságon. Kujjangban a magyar küldöttség második érmét szerezte, kedden ugyanő harmadik lett Tárkányi Zsomborral vegyes váltóban.