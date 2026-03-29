Magyar EL-negyeddöntő, műkorcsolya-vb-gála és más izgalmak – sport a tévében

A Lamborghini több mint hatvan éve ugyanazt csinálja, csak egyre hangosabban és egyre gyorsabban. Nem közlekedési eszközt ad, hanem egy státuszszimbólumot a leggazdagabbaknak, hogy megmutathassák, mennyi pénzük van. Cristiano Ronaldo, Messi, Mbappé, Kanye West vagy Floyd Mayweather mind ilyet hajt. Csapattunk egyet az Etyek körüli utakon, meghajtottuk a super SUV Urust, a szupersportautó Temerariót, és kipróbáltuk a csúcsok csúcsát, a hipersportautó Revueltót is, amihez hasonlót Szoboszlai Dominik is vezet. Ez már nem autózás, hanem fülsüketítő zaj, iszonyat tempó, versenypálya élmény, kontrollált őrület.