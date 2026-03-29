2026. március 29. vasárnap Auguszta
távirányító tévénézés
Nyitókép: Pixabay

Magyar EL-negyeddöntő, műkorcsolya-vb-gála és más izgalmak – sport a tévében

Infostart / MTI

Mutatjuk a teljes vasárnapi tévés sportkínálatot!

M4 Sport

14.30: Műkorcsolya, világbajnokság, gála, Prága

17.00: Vívás, férfi kard világkupa, csapat, Budapest

M4 Sport+

15.00: Röplabda, női NB I, döntő, 1. mérkőzés, Vasas-Kaposvár

18.00: Jégkorong, Erste Liga, elődöntő, 3. mérkőzés, DVTK Jegesmedvék-Gyergyói HK

Sport 1

13.15: Kézilabda, női Európa-liga, negyeddöntő, visszavágó, Esztergom-Mosonmagyaróvár

15.15: Kézilabda, női Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, visszavágó, Odense-Debrecen

17.45: Kézilabda, női Európa-liga, negyeddöntő, visszavágó, Thüringer-Nyköbing

Sport 2

14.00: Kézilabda, női Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, visszavágó, Esbjerg-Podravka Koprivnica

18.30: Baseball, MLB, alapszakasz, Baltimore Orioles-Minnesota Twins

21.30: Kosárlabda, NBA, alapszakasz, Milwaukee Bucks-Los Angeles Clippers

Eurosport 1

9.45: Síugrás, világkupa, férfiak, Planica

11.50: Szabadstílusú sí, világkupa, síkrossz

13.20: Szabadstílusú sí, világkupa, félcső

Eurosport 2

12.20: Országúti kerékpár, katalán körverseny, 7. szakasz

14.15 és 16.45: Országúti kerékpár, Gent-Wevelgem

19.00: Golf, PGA Tour, Houston Open, 4. nap

Spíler 1

14.50: Labdarúgás, felkészülési mérkőzés, Litvánia-Georgia

Spíler 2

15.50: Labdarúgás, felkészülési mérkőzés, Örményország-Fehéroroszország

Arena 4

12.00, 12.45, 13.45, 14.45 és 16.15: Superbike-vb, SBK superpole, WCR, SPB, SSP és SBK 2. verseny, Algarve

17.45: Gyorsaságimotoros-vb, Amerikai Nagydíj, versenyzői felvonulás

18.45, 20.00 és 21.15: Gyorsaságimotoros-vb, Amerikai Nagydíj, Moto3, Moto2 és MotoGP, futam

23.00: Kosárlabda, NCAA, rájátszás

Match 4

21.30: Autósport, NASCAR Cup Series

kézilabda

műkorcsolya

sportműsor

A Balaton szabályozott vízszintje a nyári időszakban általában 120 centiméter, de az előzetes számítások szerint ezt idén nem éri el a tó, melynek jelenleg 89 centiméteres az átlagos vízállása – mondta az InfoRádióban Bíró Tibor. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Környezeti Fenntarthatósági Intézetének vezetője figyelmeztetett: nem olyan sokára akár nullás vízállásra is lehet számítani, ami ökológiai és turisztikai szempontból egyaránt komoly problémákat okozhat.
 

Az alaposan átrajzolt, Csepelhez kötődő budapesti 9-es egyéni választókerületben a csatát már háromszor is megvívó duó helyett most új páros küzd meg a győzelemért: a Fidesz Németh Szilárd helyett Király Nórát indítja, míg a körzetet háromszor is megnyerő ellenzéki Szabó Szabolcs visszalépett, így esélye nyílt a tiszás Kátai-Németh Vilmosnak.
 

A Lamborghini több mint hatvan éve ugyanazt csinálja, csak egyre hangosabban és egyre gyorsabban. Nem közlekedési eszközt ad, hanem egy státuszszimbólumot a leggazdagabbaknak, hogy megmutathassák, mennyi pénzük van. Cristiano Ronaldo, Messi, Mbappé, Kanye West vagy Floyd Mayweather mind ilyet hajt. Csapattunk egyet az Etyek körüli utakon, meghajtottuk a super SUV Urust, a szupersportautó Temerariót, és kipróbáltuk a csúcsok csúcsát, a hipersportautó Revueltót is, amihez hasonlót Szoboszlai Dominik is vezet. Ez már nem autózás, hanem fülsüketítő zaj, iszonyat tempó, versenypálya élmény, kontrollált őrület.

Adó 1% felajánlás 2026-ban: hol található az adó 1 százalék civil szervezetek listája, mennyi az adó 1%-a, hogyan lehet az adó 1%-át felajánlani és meddig lehet nyilatkozni?

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
The US says 3,500 personnel have arrived in the region with USS Tripoli, while Israel says it has targeted command centres in Tehran.

