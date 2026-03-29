Magyar EL-negyeddöntő, műkorcsolya-vb-gála és más izgalmak – sport a tévében

M4 Sport
14.30: Műkorcsolya, világbajnokság, gála, Prága
17.00: Vívás, férfi kard világkupa, csapat, Budapest
M4 Sport+
15.00: Röplabda, női NB I, döntő, 1. mérkőzés, Vasas-Kaposvár
18.00: Jégkorong, Erste Liga, elődöntő, 3. mérkőzés, DVTK Jegesmedvék-Gyergyói HK
Sport 1
13.15: Kézilabda, női Európa-liga, negyeddöntő, visszavágó, Esztergom-Mosonmagyaróvár
15.15: Kézilabda, női Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, visszavágó, Odense-Debrecen
17.45: Kézilabda, női Európa-liga, negyeddöntő, visszavágó, Thüringer-Nyköbing
Sport 2
14.00: Kézilabda, női Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, visszavágó, Esbjerg-Podravka Koprivnica
18.30: Baseball, MLB, alapszakasz, Baltimore Orioles-Minnesota Twins
21.30: Kosárlabda, NBA, alapszakasz, Milwaukee Bucks-Los Angeles Clippers
Eurosport 1
9.45: Síugrás, világkupa, férfiak, Planica
11.50: Szabadstílusú sí, világkupa, síkrossz
13.20: Szabadstílusú sí, világkupa, félcső
Eurosport 2
12.20: Országúti kerékpár, katalán körverseny, 7. szakasz
14.15 és 16.45: Országúti kerékpár, Gent-Wevelgem
19.00: Golf, PGA Tour, Houston Open, 4. nap
Spíler 1
14.50: Labdarúgás, felkészülési mérkőzés, Litvánia-Georgia
Spíler 2
15.50: Labdarúgás, felkészülési mérkőzés, Örményország-Fehéroroszország
Arena 4
12.00, 12.45, 13.45, 14.45 és 16.15: Superbike-vb, SBK superpole, WCR, SPB, SSP és SBK 2. verseny, Algarve
17.45: Gyorsaságimotoros-vb, Amerikai Nagydíj, versenyzői felvonulás
18.45, 20.00 és 21.15: Gyorsaságimotoros-vb, Amerikai Nagydíj, Moto3, Moto2 és MotoGP, futam
23.00: Kosárlabda, NCAA, rájátszás
Match 4
21.30: Autósport, NASCAR Cup Series