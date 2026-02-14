ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
379.26
usd:
319.39
bux:
126964.02
2026. február 14. szombat Bálint, Valentin
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Hazai szurkolók a labdarúgó MOL Magyar Kupa nyolcaddöntõjében játszott Zalaegerszegi TE FC - Vasas FC mérkõzésen a zalaegerszegi ZTE Arénában 2026. február 11-én.
Nyitókép: Katona Tibor

Összerogyott a Ferencváros Zalaegerszegen

Infostart / MTI

A ZTE hazai pályán 0-1-ről fordítva 3-1-re nyert a 28. perctől emberhátrányban játszó Ferencváros ellen a labdarúgó Fizz Liga 22. fordulójában.

Ferencvárosi labdajáratással indult a mérkőzés. A 12. percig kellett várni az első helyzetre, ekkor Kovacevic fordulásból lőtt veszélyesen, a léc alá tartó labdát Gundel-Takács a kapu fölé tenyerelte. Az ebből következő szögletből viszont összejött az FTC-vezetés, a jobbról érkező labdát Csonka megcsúsztatta, Ötvös pedig kissé balról a jobb alsó sarokba passzolt. A fővárosi csapat irányította a játékot, a ZTE keveset birtokolta a labdát és alig jutott el ellenfele kapujáig.

A félidő fele után azonban emberhátrányba került a Ferencváros, mert a labdáért harcoló Cissé beletaposott Szendrei bokájába. Előbb sárgra lapot kapott a vendégek védője, majd VAR-vizsgálat után Káprály Mihály leküldte őt a pályáról. Közben Gróf jobb térdét ápolták, miközben Robbie Keane reagált a kiállításra és Szalait küldte be Gruber helyére.

A zalaiak valamelyest feljebb tudtak menni, többször percekig a vendégek térfelén tartották a labdát, de a kapuhoz nem tudtak igazán közel kerülni, míg a túloldalon Szalai egy szöglet után a kapufára fejelt a ráadásban.

A szünet után egy gyors kontrából hamar a kapuba talált a ZTE, de les miatt nem volt érvényes a gól. Később viszont sikerült egyenlítenie az egyre aktívabbá váló hazai csapatnak: a 64. percben Kiss szépen fordult be jobbról, a 16-os vonalától a hosszúba akart tekerni, a látványosan vetődő

Gróf Calderón elé ütötte a labdát, a spanyol támadó pedig öt méterről nem hibázott.

A hajrában lüktető volt a játék, mindkét oldalon akadtak helyzetek, aztán jött egy büntető. Az egy perccel korábban pályára lépő Júlio Romao kezére pattant a 16-oson belül a felperdülő labda, a játékvezető a 11-es pontra mutatott, majd az ítéletét a VAR-ellenőrzés megerősítette. Skribek magabiztosan lőtte be a labdát, amikor pedig az FTC mindent egy lapra feltéve támadott, a ZTE egy kontrából Daniel Lima révén újabb gólt szerzett.

A zalai csapat októberben a Groupama Arénában is nyerni tudott, akkor 2-1 lett a végeredmény.

Kezdőlap    Sport    Összerogyott a Ferencváros Zalaegerszegen

labdarúgás

zte

ferencvárosi tc

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor az évértékelőn: 2026 a győzelem éve lesz

Orbán Viktor az évértékelőn: 2026 a győzelem éve lesz

A huszonnyolcadik évértékelő beszédét tartotta Orbán Viktor miniszterelnök a Várkert Bazárban. A szuverenitás nemzeti érdekünk, és mi soha nem engedjük meg, hogy elvegyék a vétójogunkat – mondta. A miniszterelnök szerint „a Brüsszel–nagytőke–Tisza koalíció” háborúba akarja vinni az országot, hogy elvegyék az emberek pénzét. Amíg nemzeti kormány van, nem, nem és nem: nem küldünk fegyvereket, nem küldünk pénzt, és nem vihetik el a fiataljainkat a háborúba – mondta Orbán Viktor, aki szerint a 2026-os a győzelem éve lesz: a családoké, a fiataloké, Magyarországé és a Fidesz–KDNP-é.
 

Vastaps fogadta Orbán Viktort, itt nézhető meg a kormányfő évértékelője

Ellenzéki reakciók az évértékelőre

Elemzők a közmédiában az évértékelőről

VIDEÓ
Dobol, motorozik, és kétharmada van: ki is valójában a japán Vaslady? Hidasi Judit, Inforádió, Aréna
Washingtonból Európába költözött a mélyállam? Schiffer András, Inforádió, Aréna
Új BME-modell: Budapesten lesz az európai MIT? Charaf Hassan, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.16. hétfő, 18:00
Mráz Ágoston Sámuel a Nézőpont Intézet vezetője
Závecz Tibor a Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Meghökkentő dolgok derültek ki Putyin volt ellenfeléről, tengerre vezénylik a Carrier Strike Group-ot – Ukrajnai háborús híreink szombaton

Meghökkentő dolgok derültek ki Putyin volt ellenfeléről, tengerre vezénylik a Carrier Strike Group-ot – Ukrajnai háborús híreink szombaton

Szombatra az orosz-ukrán háború fókusza a diplomáciai egyeztetések felé tolódott: a mai Müncheni Biztonságpolitikai Konferencián kiemelt téma a háborúban álló ország támogatása. Keir Starmer brit miniszterelnök a fórumon bejelentette, hogy az Egyesült Királyság még az idén egy repülőgép-hordozó vezette csapásmérő köteléket vezényel az Atlanti-óceán északi részére és a sarkvidéki térségbe. Starmer leszögezte: Európának képesnek kell lennie az elrettentésre, és készen kell állnia a harcra, ha szükséges. Öt nyugati ország közös nyilatkozatban jelentette ki, hogy Alekszej Navalnij halálos idegméreg következtében vesztette életét egy orosz büntetőtelepen. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Emelkedik a gépjárműadó mértéke 2026-ban: ennyivel kell többet fizetniük a magyar autósoknak

Emelkedik a gépjárműadó mértéke 2026-ban: ennyivel kell többet fizetniük a magyar autósoknak

A gépjárműadó mértéke 2026-ban a tavalyi 4,3 százalékos inflációnak megfelelően emelkedik Magyarországon.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Russia killed opposition leader Alexei Navalny using dart frog toxin, UK says

Russia killed opposition leader Alexei Navalny using dart frog toxin, UK says

There is no innocent explanation for the toxin being found in samples taken from Navalny's body, Foreign Office says.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 14. 20:30
Konkoly Zsófia: a szüleim nélkül nem tartanék itt az úszókarrieremben, ők jelentik a motivációt
2026. február 14. 20:13
Ez a hetedik téli olimpiája, most a fia is indult
×
×
×
×