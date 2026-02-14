Összerogyott a Ferencváros Zalaegerszegen

Ferencvárosi labdajáratással indult a mérkőzés. A 12. percig kellett várni az első helyzetre, ekkor Kovacevic fordulásból lőtt veszélyesen, a léc alá tartó labdát Gundel-Takács a kapu fölé tenyerelte. Az ebből következő szögletből viszont összejött az FTC-vezetés, a jobbról érkező labdát Csonka megcsúsztatta, Ötvös pedig kissé balról a jobb alsó sarokba passzolt. A fővárosi csapat irányította a játékot, a ZTE keveset birtokolta a labdát és alig jutott el ellenfele kapujáig.

A félidő fele után azonban emberhátrányba került a Ferencváros, mert a labdáért harcoló Cissé beletaposott Szendrei bokájába. Előbb sárgra lapot kapott a vendégek védője, majd VAR-vizsgálat után Káprály Mihály leküldte őt a pályáról. Közben Gróf jobb térdét ápolták, miközben Robbie Keane reagált a kiállításra és Szalait küldte be Gruber helyére.

A zalaiak valamelyest feljebb tudtak menni, többször percekig a vendégek térfelén tartották a labdát, de a kapuhoz nem tudtak igazán közel kerülni, míg a túloldalon Szalai egy szöglet után a kapufára fejelt a ráadásban.

A szünet után egy gyors kontrából hamar a kapuba talált a ZTE, de les miatt nem volt érvényes a gól. Később viszont sikerült egyenlítenie az egyre aktívabbá váló hazai csapatnak: a 64. percben Kiss szépen fordult be jobbról, a 16-os vonalától a hosszúba akart tekerni, a látványosan vetődő

Gróf Calderón elé ütötte a labdát, a spanyol támadó pedig öt méterről nem hibázott.

A hajrában lüktető volt a játék, mindkét oldalon akadtak helyzetek, aztán jött egy büntető. Az egy perccel korábban pályára lépő Júlio Romao kezére pattant a 16-oson belül a felperdülő labda, a játékvezető a 11-es pontra mutatott, majd az ítéletét a VAR-ellenőrzés megerősítette. Skribek magabiztosan lőtte be a labdát, amikor pedig az FTC mindent egy lapra feltéve támadott, a ZTE egy kontrából Daniel Lima révén újabb gólt szerzett.

A zalai csapat októberben a Groupama Arénában is nyerni tudott, akkor 2-1 lett a végeredmény.