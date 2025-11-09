ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 9. vasárnap
Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa az angol elsõ osztályú labdarúgó-bajnokságban játszott Liverpool-Arsenal mérkõzésen Liverpoolban 2025. augusztus 31-én. A Liverpool Szoboszlai szabadrúgásból szerzett góljával 1-0-ra gyõzött.
Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaughan

Orbán Viktor ezúttal nem örülhet

Infostart

Orbán Viktor miniszterelnök a hét folyamán lezajlott egyesült államokbeli tárgyalásai után Manchesterbe utazott, ahol a helyszínen tekinti meg a Premier League csúcsrangadóját, a Manchester City és a Liverpool FC mérkőzését.

A miniszterelnök a magyar válogatott Szoboszlai Dominik játékát követi a helyszínen.

A rendelkezésre álló fotók tanúsága szerint a kormányfő a Manchester City elnöke, Khaldoon al-Mubarak társaságában nézi a mérkőzést az Etihad Stadionban. Szoboszlai Dominik a Liverpool kezdőcsapatában kapott helyet - írja a mandiner.hu, amely fotót is közölt.

A meccs

A mérkőzés aktuális állása a 70. percben 3:0 a Manchester City javára, ami a Liverpool és a magyar játékos szempontjából kedvezőtlen eredményt jelent.

A másik magyar, Kerkez Milost az 56. percben becserélték. A statisztikák szerint a magyar sztárnak, azaz Szoboszlai Dominiknak ezúttal közepes meccse van.

Veszélyes időszak kezdődik a gyermekek számára - védőoltást ajánlanak számukra
fertőzés

Veszélyes időszak kezdődik a gyermekek számára - védőoltást ajánlanak számukra
Bár a szünetek mindig jótékony hatással vannak a gyermekbetegségek alakulására, az őszi szünet végével várhatóan ismét több gyermek kerül orvoshoz RSV fertőzés miatt. A légúti óriássejtes vírus leginkább az egy év alatti csecsemőkre veszélyes, évente csaknem 4 ezren kórházba is kerülnek a szövődményei miatt. Az oltás ugyanakkor a nemzetközi adatok szerint akár 80-90 százalékkal is csökkentheti a gyerekkori kórházi esetek számát. Az InfoRádió a Magyar Gyermekorvosok Társaságának főtitkárát, Havasi Katalint kérdezte.
Napi egy perc: tényleg csak ennyi időnk van könyvet olvasni? Pompor Zoltán, Inforádió, Aréna
Biztosítás: a vagyonunkra miért vigyázunk, és az életünkre miért nem? Holló Bence, Inforádió, Aréna
Mit jelent Babiš visszatérése Csehországnak, a V4-eknek és az EU-nak? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
 
2025. november 8. 20:50
2025. november 8. 16:50
