Orbán Viktor ezúttal nem örülhet

A miniszterelnök a magyar válogatott Szoboszlai Dominik játékát követi a helyszínen.

A rendelkezésre álló fotók tanúsága szerint a kormányfő a Manchester City elnöke, Khaldoon al-Mubarak társaságában nézi a mérkőzést az Etihad Stadionban. Szoboszlai Dominik a Liverpool kezdőcsapatában kapott helyet - írja a mandiner.hu, amely fotót is közölt.

A meccs

A mérkőzés aktuális állása a 70. percben 3:0 a Manchester City javára, ami a Liverpool és a magyar játékos szempontjából kedvezőtlen eredményt jelent.

A másik magyar, Kerkez Milost az 56. percben becserélték. A statisztikák szerint a magyar sztárnak, azaz Szoboszlai Dominiknak ezúttal közepes meccse van.