ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.76
usd:
333.22
bux:
0
2025. szeptember 15. hétfő Enikő, Melitta
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Halász Bence a férfi kalapácsvetés selejtezőjében a tokiói atlétikai világbajnokságon 2025. szeptember 15-én.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Atlétikai vb: három magyar is a döntőbe jutott Tokióban - képek

Infostart / MTI

Mindhárom magyar ott lesz a férfi kalapácsvetés keddi döntőjében, miután a hétfő délelőtti selejtezőből Halász Bencét követően Szabados Ármin és Rába Dániel is továbbjutott a tokiói szabadtéri atlétikai világbajnokság harmadik versenynapján. Klekner Hanga a rúdugrás selejtezőjében, Mátó Sára pedig a 400 méter gát előfutamában búcsúzott.

A kalapácsvetők selejtezőjének reggeli első csoportjában a világranglista-vezető Halásznak elég volt egyetlen kísérlet a fináléhoz, mivel a 76,50 méteres kvalifikációs szintet már az első sorozatban messze túlszárnyalva, 78,42 méterre dobta a szert.

Amíg az olimpiai ezüstérmes számára kötelező feladat volt a továbbjutás, addig a második sorozatban szereplő másik két magyartól ez nem volt magától értetődő, mivel az U20-as Európa-bajnok Szabados Ármin első felnőtt világversenyén vesz részt, a 2022 óta minden nagy viadalon induló Rába pedig még egyszer sem jutott döntőbe.

Tokió, 2025. szeptember 15. Szabados Ármin a férfi kalapácsvetés selejtezőjében a tokiói atlétikai világbajnokságon 2025. szeptember 15-én. MTI/Czeglédi Zsolt
Szabados Ármin a férfi kalapácsvetés selejtezőjében a tokiói atlétikai világbajnokságon. MTI/Czeglédi Zsolt

A mostani selejtezőt mindketten nagyon biztató dobással indították. Szabados 75,42, Rába pedig 75,38 métert produkált, amivel a 12. és 13. helyen álltak összesítésben az első sorozatot követően. A második körben a Haladás VSE-t erősítő Szabados remekelt, és túldobta a selejtező szintjét jelző szalagot, majd hatalmas ordított örömében, amikor megjelent a kivetítőn 77,20 méteres eredménye.

Rábának ebben a körben még nem sikerült javítani, "csak" 75,03 métert ért el, utolsóra viszont kiválóan hajított, és 76,21 métert produkált, amivel végül a 11. helyen került döntőbe.

A verseny végén Szabados Ármin annyit mondott, hogy előzetesen nem várt magától semmit, mert az átállás nem sikerült neki, és az itteni edzéseken messze volt legjobbjától, ezen a napon viszont - számára is kissé meglepő módon - nagyon jól ment a dobás.

Tokió, 2025. szeptember 15. Szabados Ármin a férfi kalapácsvetés selejtezőjében a tokiói atlétikai világbajnokságon 2025. szeptember 15-én. MTI/Czeglédi Zsolt
Szabados Ármin a férfi kalapácsvetés selejtezőjében a tokiói atlétikai világbajnokságon. MTI/Czeglédi Zsolt

"Hajnali 2-kor aludtam el és reggel 7-kor ébresztett apukám. Persze, most úgy érzem, kipihentem magam rendesen" - mondta a szombathelyi sportoló, aki azt is közölte, hogy a versenyt nagyon élvezte, a pálya pedig kiváló. - "A dobókör fantasztikus, gyakorlatilag csak jól el kellett indulnom benne, és ment a lábam magától. Őszintén szólva nagyon örülök a döntőbe jutásnak, a fináléra azonban még nem gondolok. Majd ma este kezdek el foglalkozni vele."

Rába Dániel azt mondta, hogy már nagyon várta magától a döntős szereplést.

Tokió, 2025. szeptember 15. Rába Dániel a férfi kalapácsvetés selejtezőjében a tokiói atlétikai világbajnokságon 2025. szeptember 15-én. MTI/Czeglédi Zsolt
Rába Dániel a férfi kalapácsvetés selejtezőjében a tokiói atlétikai világbajnokságon. MTI/Czeglédi Zsolt

"A formám hónapok óta elég jó, stabil 75 méteres forma, ami egyébként edzéseken még jobb is. Ez a 76 méter viszont csodálatos" - nyilatkozott a Dobó SE versenyzője, aki izgalmasnak és nehéznek nevezte összességében a selejtezőt. - "Az elején izgultam egy kicsit, de az első dobás megnyugtatott és sikerült végig koncentrálnom. A 76 méternek azért is örülök, mert négy éve nem dobtam ilyen nagyot, és most külföldön, egy nagy nemzetközi versenyen jött ez össze. Holnap pedig remélem, még ennél is jobbat tudok dobni."

A selejtező első sorozatában a címvédő és olimpiai bajnok Ethan Katzberg jelezte, hogy az elmúlt éveit idéző formában érkezett Tokióba, ugyanis az első sorozatban 81,85 méterig dobta el a kalapácsot. A döntőt, melyben Katzberg első számú kihívójának Halász Bence számít, kedden közép-európai idő szerint 14.01-től rendezik.

Tokió, 2025. szeptember 15. Halász Bence a férfi kalapácsvetés selejtezőjében a tokiói atlétikai világbajnokságon 2025. szeptember 15-én. MTI/Czeglédi Zsolt
Halász Bence a férfi kalapácsvetés selejtezőjében a tokiói atlétikai világbajnokságon. MTI/Czeglédi Zsolt

Hétfőn reggel kezdődött a női rúdugrók selejtezője a mezőnyben Klekner Hangával, aki döntőbe jutási reményekkel érkezett a világbajnokságra. A debreceni atléta tapasztalt világversenyes induló, és idén, 4,60 méterre javította az országos csúcsot. A komoly remények azonban gyorsan meghiúsultak, Molnár Krisztina tanítványa ugyanis a 4,25 métert ugyan másodikra átugrotta, a következő magasságon, 4,45-ön viszont háromszor is hibázott és kiesett.

Tokió, 2025. szeptember 15. Klekner Hanga a női rúdugrás selejtezőjében a tokiói atlétikai világbajnokságon 2025. szeptember 15-én. MTI/Czeglédi Zsolt
Klekner Hanga a női rúdugrás selejtezőjében a tokiói atlétikai világbajnokságon. MTI/Czeglédi Zsolt

"Azért vagyok igazán szomorú, mert most éreztem a legfelkészültebbnek magam arra egy világversenyen, hogy döntőbe kerüljek. Tökéletesen felkészültünk rá, az átállásom is nagyon jó volt, jól keltem reggel, mégsem sikerült" - mondta az MTI-nek könnyeivel küszködve a 25. helyen záró Klekner Hanga. - "Azt nyilván sajnálom, hogy az első kísérletem nagyon jó volt 4,45-ön, magas ugrás volt, ám lesodortam a lécet, utána viszont mindig volt valami hiba."

A női 400 méter gát előfutamaiban Mátó Sára volt érdekelt. A gödöllői futónak a harmadik futamban a belső, kettes pályáról kellett volna kiharcolnia az elődöntőbe jutást, melyhez minden futamban az első négy között kellett végezni, vagy a további négy legjobb idő egyikét megszerezni. Ez végül nem sikerült Mátónak, aki a táv első felén minden riválisával szemben nagy hátrányba került, s ugyan igyekezett a célegyenesben hajrázni és spanyol riválisát megelőzte, de 56.11 másodperces idejével csak a hetedik pozícióban ért célba, és ezzel búcsúzott a vb-től.

Tokió, 2025. szeptember 15. Mátó Sára a női 400 méteres gátfutás selejtezőjében a tokiói atlétikai világbajnokságon 2025. szeptember 15-én. MTI/Czeglédi Zsolt
Mátó Sára a női 400 méteres gátfutás selejtezőjében a tokiói atlétikai világbajnokságon. MTI/Czeglédi Zsolt

"Az elején nem tudtam úgy menni, ahogy kellett volna. Próbáltam a saját tempómra figyelni és nem a többiekkel foglalkozni. Nyilván elmaradtam a megfelelő ritmusomtól, de igazság szerint ez volt az a tempó, amit ma a testem bírt. Mindent kiadtam magamból, ami jó, de az időmnek nem örülök, sajnálom" - nyilatkozta Mátó Sára.

A hétfő esti programban Kozák Luca lesz az egyetlen magyar érdekelt. A debreceni futó a női 100 méter gát elődöntőjének harmadik futamában szerepel, ami közép-európai idő szerint 14.20-kor indul.

Kezdőlap    Sport    Atlétikai vb: három magyar is a döntőbe jutott Tokióban - képek

tokió

atlétikai vb

atlétikai világbajnokság

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Már genetikailag is módosult az ember közelében élő vaddisznó

Már genetikailag is módosult az ember közelében élő vaddisznó

Az Országos Magyar Vadászkamara szóvivője szerint az utóbbi években a vaddisznók egyre gyakrabban jelennek meg lakott területeken. Az ember környezetében élő vaddisznók ugyanakkor genetikailag eltérnek a természetben élő társaiktól, jobban idomulnak az ember által keltett zajokhoz, ingerekhez – mondta az InfoRádióban Földvári Attila. De mit tehetünk, mit tegyünk?
VIDEÓ
Vetélytárs vagy eszköz a mesterséges intelligencia a kutatónak? Gulyás Balázs, Inforádió, Aréna
Mit hoz az idei szüret a magyar borászatnak? Rókusfalvy Pál, Inforádió, Aréna
Az új legfőbb ügyész a szervezet céljairól és feladatairól. Nagy Gábor Bálint, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.15. hétfő, 18:00
Hoffmann Mihály
az Államadósság Kezelő Központ elnök-vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nagy menetelésben a forint – Megcélozza a 390-et is?

Nagy menetelésben a forint – Megcélozza a 390-et is?

A múlt héten tovább erősödött a forint az euróval szemben, utoljára több mint egy éve járt ilyen erős szinten a magyar deviza. A következő nagy kérdés az lesz, hogy megugorja-e a 390-es szintet is az árfolyam, melyhez most közel jár.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Emmy 2025: átadták a díjakat, itt a nyertesek listája

Emmy 2025: átadták a díjakat, itt a nyertesek listája

A rendezői kategóriákban Adam Randall az Utolsó befutók (Slow Horses) és Philip Barantini a Kamaszok című sorozatokért kaptak elismerést.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Adolescence, The Studio and The Pitt dominate Emmy Awards

Adolescence, The Studio and The Pitt dominate Emmy Awards

Owen Cooper, 15, makes history as Severance, The Pitt and The Studio also win at the 77th Primetime Emmy Awards.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 15. 06:12
Elhunyt a brit bokszlegenda
2025. szeptember 14. 20:45
Nem az újpesti focisták napja volt a mai
×
×
×
×