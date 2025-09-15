A kalapácsvetők selejtezőjének reggeli első csoportjában a világranglista-vezető Halásznak elég volt egyetlen kísérlet a fináléhoz, mivel a 76,50 méteres kvalifikációs szintet már az első sorozatban messze túlszárnyalva, 78,42 méterre dobta a szert.

Amíg az olimpiai ezüstérmes számára kötelező feladat volt a továbbjutás, addig a második sorozatban szereplő másik két magyartól ez nem volt magától értetődő, mivel az U20-as Európa-bajnok Szabados Ármin első felnőtt világversenyén vesz részt, a 2022 óta minden nagy viadalon induló Rába pedig még egyszer sem jutott döntőbe.

Szabados Ármin a férfi kalapácsvetés selejtezőjében a tokiói atlétikai világbajnokságon. MTI/Czeglédi Zsolt

A mostani selejtezőt mindketten nagyon biztató dobással indították. Szabados 75,42, Rába pedig 75,38 métert produkált, amivel a 12. és 13. helyen álltak összesítésben az első sorozatot követően. A második körben a Haladás VSE-t erősítő Szabados remekelt, és túldobta a selejtező szintjét jelző szalagot, majd hatalmas ordított örömében, amikor megjelent a kivetítőn 77,20 méteres eredménye.

Rábának ebben a körben még nem sikerült javítani, "csak" 75,03 métert ért el, utolsóra viszont kiválóan hajított, és 76,21 métert produkált, amivel végül a 11. helyen került döntőbe.

A verseny végén Szabados Ármin annyit mondott, hogy előzetesen nem várt magától semmit, mert az átállás nem sikerült neki, és az itteni edzéseken messze volt legjobbjától, ezen a napon viszont - számára is kissé meglepő módon - nagyon jól ment a dobás.

Szabados Ármin a férfi kalapácsvetés selejtezőjében a tokiói atlétikai világbajnokságon. MTI/Czeglédi Zsolt

"Hajnali 2-kor aludtam el és reggel 7-kor ébresztett apukám. Persze, most úgy érzem, kipihentem magam rendesen" - mondta a szombathelyi sportoló, aki azt is közölte, hogy a versenyt nagyon élvezte, a pálya pedig kiváló. - "A dobókör fantasztikus, gyakorlatilag csak jól el kellett indulnom benne, és ment a lábam magától. Őszintén szólva nagyon örülök a döntőbe jutásnak, a fináléra azonban még nem gondolok. Majd ma este kezdek el foglalkozni vele."

Rába Dániel azt mondta, hogy már nagyon várta magától a döntős szereplést.

Rába Dániel a férfi kalapácsvetés selejtezőjében a tokiói atlétikai világbajnokságon. MTI/Czeglédi Zsolt

"A formám hónapok óta elég jó, stabil 75 méteres forma, ami egyébként edzéseken még jobb is. Ez a 76 méter viszont csodálatos" - nyilatkozott a Dobó SE versenyzője, aki izgalmasnak és nehéznek nevezte összességében a selejtezőt. - "Az elején izgultam egy kicsit, de az első dobás megnyugtatott és sikerült végig koncentrálnom. A 76 méternek azért is örülök, mert négy éve nem dobtam ilyen nagyot, és most külföldön, egy nagy nemzetközi versenyen jött ez össze. Holnap pedig remélem, még ennél is jobbat tudok dobni."

A selejtező első sorozatában a címvédő és olimpiai bajnok Ethan Katzberg jelezte, hogy az elmúlt éveit idéző formában érkezett Tokióba, ugyanis az első sorozatban 81,85 méterig dobta el a kalapácsot. A döntőt, melyben Katzberg első számú kihívójának Halász Bence számít, kedden közép-európai idő szerint 14.01-től rendezik.

Halász Bence a férfi kalapácsvetés selejtezőjében a tokiói atlétikai világbajnokságon. MTI/Czeglédi Zsolt

Hétfőn reggel kezdődött a női rúdugrók selejtezője a mezőnyben Klekner Hangával, aki döntőbe jutási reményekkel érkezett a világbajnokságra. A debreceni atléta tapasztalt világversenyes induló, és idén, 4,60 méterre javította az országos csúcsot. A komoly remények azonban gyorsan meghiúsultak, Molnár Krisztina tanítványa ugyanis a 4,25 métert ugyan másodikra átugrotta, a következő magasságon, 4,45-ön viszont háromszor is hibázott és kiesett.

Klekner Hanga a női rúdugrás selejtezőjében a tokiói atlétikai világbajnokságon. MTI/Czeglédi Zsolt

"Azért vagyok igazán szomorú, mert most éreztem a legfelkészültebbnek magam arra egy világversenyen, hogy döntőbe kerüljek. Tökéletesen felkészültünk rá, az átállásom is nagyon jó volt, jól keltem reggel, mégsem sikerült" - mondta az MTI-nek könnyeivel küszködve a 25. helyen záró Klekner Hanga. - "Azt nyilván sajnálom, hogy az első kísérletem nagyon jó volt 4,45-ön, magas ugrás volt, ám lesodortam a lécet, utána viszont mindig volt valami hiba."

A női 400 méter gát előfutamaiban Mátó Sára volt érdekelt. A gödöllői futónak a harmadik futamban a belső, kettes pályáról kellett volna kiharcolnia az elődöntőbe jutást, melyhez minden futamban az első négy között kellett végezni, vagy a további négy legjobb idő egyikét megszerezni. Ez végül nem sikerült Mátónak, aki a táv első felén minden riválisával szemben nagy hátrányba került, s ugyan igyekezett a célegyenesben hajrázni és spanyol riválisát megelőzte, de 56.11 másodperces idejével csak a hetedik pozícióban ért célba, és ezzel búcsúzott a vb-től.

Mátó Sára a női 400 méteres gátfutás selejtezőjében a tokiói atlétikai világbajnokságon. MTI/Czeglédi Zsolt

"Az elején nem tudtam úgy menni, ahogy kellett volna. Próbáltam a saját tempómra figyelni és nem a többiekkel foglalkozni. Nyilván elmaradtam a megfelelő ritmusomtól, de igazság szerint ez volt az a tempó, amit ma a testem bírt. Mindent kiadtam magamból, ami jó, de az időmnek nem örülök, sajnálom" - nyilatkozta Mátó Sára.

A hétfő esti programban Kozák Luca lesz az egyetlen magyar érdekelt. A debreceni futó a női 100 méter gát elődöntőjének harmadik futamában szerepel, ami közép-európai idő szerint 14.20-kor indul.