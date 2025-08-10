ARÉNA
Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa az angol labdarúgó Liga-kupa elődöntőjében játszott Liverpool-Tottenham Hotspur mérkőzésen a liverpooli Anfield Raod-i Stadionban 2025. február 6-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaughan

Valamit még titkolnak Szoboszlai Dominik gyermekénél

Infostart

Szoboszlai Dominik, a Liverpool és a magyar válogatott csapatkapitánya, valamint felesége, Buzsik Borka egy hete jelentették be első közös gyermekük, egy kislány születését. Ami érdekes, hogy egyelőre nem hozták nyilvánosságra a baba nevét.

A bejelentés óta a közösségi médiában és a sajtóban is számos találgatás látott napvilágot a lehetséges névről. A szülők azonban, aktív online jelenlétük ellenére, semmilyen információt nem osztottak meg ezzel kapcsolatban - írja a story.hu.

A sportoló a gyermek születése után a jelek szerint azonnal visszatért a felkészüléshez.

A hírek szerint a pár a lehető legnagyobb diszkréció mellett szeretné nevelni gyermekét, távol a nyilvánosság figyelmétől. A nyilvánosság továbbra is arra vár, hogy a család mikor dönt a név bejelentése mellett.

Valamit még titkolnak Szoboszlai Dominik gyermekénél

