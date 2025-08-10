Valamit még titkolnak Szoboszlai Dominik gyermekénél

A bejelentés óta a közösségi médiában és a sajtóban is számos találgatás látott napvilágot a lehetséges névről. A szülők azonban, aktív online jelenlétük ellenére, semmilyen információt nem osztottak meg ezzel kapcsolatban - írja a story.hu.

A sportoló a gyermek születése után a jelek szerint azonnal visszatért a felkészüléshez.

A hírek szerint a pár a lehető legnagyobb diszkréció mellett szeretné nevelni gyermekét, távol a nyilvánosság figyelmétől. A nyilvánosság továbbra is arra vár, hogy a család mikor dönt a név bejelentése mellett.