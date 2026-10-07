Megbénulhat a brüsszeli reptér, 140 járatot törölnek

A Le Soir című, francia nyelvű belga napilap keddi tájékoztatása szerint az intézkedés oka az Alyzia nevű földi kiszolgáló cégnél fellépő „fennakadás”, a vállalatnál ugyanis szakszervezeti tiltakozások zajlanak a szövetségi kormány nyugdíjazást, munkakörülményeket és a túlórákat érintő reformintézkedései miatt.

A repülőtér üzemeltetője kedden jelentette be, hogy mintegy 140 olyan járatot törölnek pénteken, amelyeket az Alyzia vállalattal együttműködő légitársaságok üzemeltetnek. Az Alyzia mintegy 20 légitársaság számára végez földi kiszolgálási tevékenységet a brüsszeli repülőtéren. Ezek közé tartozik a repülőtér legnagyobb légitársasága, a Brussels Airlines is.

A vállalat a nap folyamán tíz járatából legalább négyet töröl – közölte Nico Cardone, a légitársaság szóvivője.

„Azokat az utasokat, akiknek a járatát törlik, megkeressük, és más utazási lehetőséget kínálunk fel számukra, vagy választhatják a jegyár visszatérítését is” – mondta a szóvivő. Az utasok a járatokról a légitársaság weboldalának foglalások menüpontja alatt is ellenőrizhetik – tájékoztatott.

A légitársaság közleményében hangsúlyozta, hogy nem érintett a szakszervezeti akcióban. „Sajnálatosnak tartjuk, hogy idén már harmadik alkalommal szenved súlyos fennakadást a menetrendünk külső feleket érintő szakszervezeti akciók miatt” – fogalmaztak.

Ezek az akciók keresztülhúzzák több ezer utas utazási terveit, és jelentős pénzügyi hatással vannak a Brussels Airlinesra. „Arra kérjük a szakszervezeteket, hogy gondolják át álláspontjukat, és keressenek olyan módszereket, amelyekkel úgy hallathatják hangjukat, hogy azzal nem károsítják az utazókat és azokat a vállalatokat, amelyek nem részesei a konfliktusnak” – írták.

A Brussels Airlines pénteken mintegy 30 ezer utast szállított volna.

A repülőtér üzemeltetője közleményében azt írta, hogy jelenlegi információk szerint az Alyzia által kiszolgált légitársaságok járatai várhatóan mintegy felerészben elindulnak, illetve megérkeznek majd. Emellett nem várható munkabeszüntetés a légikikötő másik földi szolgáltatója, az Aviapartner által támogatott járatok esetében.