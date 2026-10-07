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A londoni Heathrow repülőter 2. termináljának bejárata.
Nyitókép: Unsplash

Hamarosan útlevél bemutatása nélkül lehet használni a brit repülőterek elektronikus beléptető kapuit

Infostart / MTI

Jövőre az útlevelek adatainak leolvasására szolgáló berendezés használata nélkül is lehet használni a brit repülőterek elektronikus beléptető kapuit.

A londoni belügyminisztérium szerdai tájékoztatása szerint 2027 elejétől üzembe helyezik a korszerűsített e-kapukat, amelyek automatikusan fotót készítenek a beutazókról, az arcképeket összevetik az utasokról már rendelkezésre álló adatokkal, és az ellenőrzés után a kapu beengedi az érkezőket, anélkül, hogy útlevelet előzetesen be kellene helyezni az adatleolvasó készülékbe.

Nagy-Britanniába jó ideje a nem vízumkötelezett országokból – így az Európai Unió tagállamaiból – is csak elektronikus beutazási engedély (Electronic Travel Authorisation, ETA) birtokában léphetnek be a külföldiek, és az ETA kiváltásához arcképfotót is fel kell tölteniük a kérelmezőknek, így a brit határellenőrzési rendszerben minden beutazó arcképe már az utazás megkezdése előtt szerepel.

A brit belügyminisztérium hangsúlyozza ugyanakkor, hogy az utasoknak továbbra is maguknál kell tartaniuk útlevelüket, mert az új rendszer üzembe helyezése után is előfordulhat, hogy további ellenőrzésekre van szükség, és ebben az esetben az eddigiekhez hasonlóan be kell helyezni az útiokmányt a beléptető kapu adatleolvasójába, vagy fel kell mutatni a brit határrendészet ellenőreinek.

Az útlevél nélkül használható e-kapuk próbaüzeme – egyelőre csak brit állampolgárok számára – a közép-angliai térséget kiszolgáló East Midlands repülőtéren már megkezdődött, de a tervek szerint 2027 elejétől az összes olyan brit nemzetközi repülőtéren üzembe állnak az újgenerációs elektronikus beléptető rendszerek, amelyeken e-kapuk üzemelnek, és onnantól már a külföldi beutazók is használhatják az új rendszert.

A brit belügyminisztérium beszámolója szerint az eddigi tesztek azt mutatják, hogy az útlevelek adatainak beolvasása nélkül is működő új e-kapuk használata akár 25 százalékkal is felgyorsíthatja az érkező utasok beléptetését.

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Kezdőlap    Külföld    Hamarosan útlevél bemutatása nélkül lehet használni a brit repülőterek elektronikus beléptető kapuit

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