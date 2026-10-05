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Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszterjelölt kinevezés elõtti meghallgatásán az Országgyûlés szociális bizottságának ülésén az Országházban 2026. május 12-én.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Bejelentették az új, foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkárt

Infostart / MTI

Dudás Katalin lett a foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár – jelentette be a szociális és családügyi miniszter hétfőn a Facebook-oldalán. Kátai-Németh Vilmos közölte: Dudás Katalin hétfőtől tölti be a tisztséget.

A több mint három évtizedes munkajogi és munkavédelmi tapasztalattal rendelkező szakember a magyar munkaügyi igazgatás, a hatósági ellenőrzés és a munkajogi jogalkotás területéről érkezett – írta a tárcavezető. Hozzátette: Dudás Katalin szakmai munkáját a biztonságos és jogszerű foglalkoztatás következetes támogatása és a felelős munkáltatói működés iránti elkötelezettség határozta meg.

Kátai-Németh Vilmos kiemelte: Dudás Katalinnak államtitkárként fontos feladata lesz a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi szakterületek képviselete, valamint azok egységes politikai és szakmai koordinációja.

Dudás Katalin a bejegyzéshez feltöltött videóban arról beszélt: szerinte a legjobb döntések akkor születnek, hogyha a szakmai tudás, a tapasztalat és a józan ész együtt jelen van. Technokrata szemléletben gondolkodik. A szakpolitika számára nem politikai döntéshozatal, hanem a döntések szakmai megalapozása – hangsúlyozta.

Az államtitkár azt mondta: az, hogy a munkaügy a szociális minisztériumban kapott helyet, azzal az üzenettel bír, hogy a foglalkoztatáspolitika és a munkajogi jogalkotás nem elsődlegesen versenyképességi kérdés, hanem sokkal inkább a gyengébb fél védelmét szolgáló intézményrendszer kialakítása. Dudás Katalin kijelentette: feladatának és egyben küldetésének is tekinti, hogy „ez a terület újra egységes, szakmai alapokon együttműködő rendszer legyen".

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