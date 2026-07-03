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Nyitókép: Pixabay

Elhunyt Balogh Zsolt

Infostart / MTI

Életének 77. évében elhunyt Balogh Zsolt Balázs Béla-díjas film- és televíziós rendező, a Magyar Televízió egykori főrendezője - tudatta a családja pénteken az MTI-vel.

Balogh Zsolt 1950-ben született, a Színház- és Filmművészeti Főiskolán adás- és filmrendezőnek tanult.

A Magyar Televíziónál 1969-ben kezdte pályafutását. A televíziós rendezés szinte minden műfaját kipróbálta. Dokumentumfilmekkel kezdte, majd tévéfilmekkel, tévéjátékokkal folytatta. Emellett számos irodalmi, ismeretterjesztő filmet, szórakoztató műsort rendezett.

Pályája során csaknem ötszáz televíziós filmet, játékfilmet és műsort készített. Díjnyertes alkotásai közé tartoznak többek között az 1968, Az évszázad csütörtökig tart, a Protokoll, a Szarajevó kávéház, a Hangolka, a Vásár, a Babatár, a Buta mese és a Szelídek. Olyan televíziós sorozatok is fűződnek a nevéhez, mint a Kisváros és az Állomás.

Munkásságát 1991-ben Balázs Béla-díjjal, továbbá öt évtizedes pályafutása során számos nemzetközi fesztiváldíjjal ismerték el.

Tanított a Színház- és Filmművészeti Egyetemen, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemen és a Budapesti Metropolitan Egyetem is.

Temetéséről később intézkednek.

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