Sármellék, 2015. június 16.Utasok felszállásra várakoznak a török Freebird Airlines Antalya-Sármellék-Antalya charterjáratán először közlekedő repülőgépe érkezése előtt a sármelléki Hévíz-Balaton Airporton 2015. június 16-án.
Nyitókép: MTI/Varga György

Már csak ezért is készülhetnek az oroszok Hévízre, igaz, nem kell sietniük

Infostart / MTI

Várhatóan a jövő év elejére befejeződhet az orosz ortodox egyház hévízi templomának évek óta húzódó építése - közölte a helyszínen tartott pénteki sajtótájékoztatón a magyarországi egyházmegye főpapi tanácsosa.

Bulah Szvjatoszlav elmondta: az egyház magyarországi történetének 80 éve alatt ez az első új templom. Az épületet a 14-15. századi templomok mintájára alakították ki, a belső berendezés már szinte elkészült, de még be kell fejezni a térkőburkolat és a kerítést, ez várhatóan a 2026 elejére megtörténik.

Az egyházi vezető hozzátette: az építkezést az hátráltatta, hogy "banki felfüggesztés" miatt egy ideig nem jutottak hozzá a pénzükhöz. Kitért arra, hogy közben befejeződött a tatai templomuk felújítása, a budapesti székesegyházuk és a miskolci templomuk renoválása pedig szintén a vége felé tart.

Hozzátette, hogy Hévízen már régóta tevékenykedik az egyházközség, amelynek magyar, orosz, ukrán és moldovai tagjai egyaránt vannak. Reményét fejezte ki, hogy ha egyszer vége lesz az orosz-ukrán háborúnak, sokkal többen élnek majd hitéletet a fürdővárosban.

Nagy Bálint, az Építési és Közlekedési Minisztérium közlekedésért felelős államtitkára, a térség kormánypárti országgyűlési képviselője felidézte, hogy a kabinet számára kiemelten fontos az egyházakkal való együttműködés, a térségben is számos templom újult meg az elmúlt időszakban. A hévízi ortodox templom 2019-es alapkőletételekor 400 millió forintot biztosított a kormány, de "a háború negatív blokkoló hatásai" miatt akadozott az építkezés - tette hozzá.

Naszádos Péter, Hévíz független polgármestere közölte: az új városvezetés egy évvel ezelőtt arról határozott, hogy Hévíz legyen "az ökumenikus kereszténység egyik fáklyája".

Az elmúlt egy évben állt a templom építése, de az utóbbi két hónapban újrakezdődtek a munkálatok a kormányzattal folytatott tárgyalásoknak köszönhetően. A templom olyan hely lesz, ahol magyarok, oroszok, ukránok együtt tudnak majd imádkozni - tette hozzá.

