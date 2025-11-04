Mitikus lények, karnyújtásnyira repülő artisták: beleveszhetünk a labirintusba a Recirquel Társulat új darabjában

Mintha az ember belépne egy hatalmas, felnőtteknek szánt mesevilágba: a Walk My World című produkciót így kell elképzelni – mondta Vági Bence, a Recirquel Társulat művészeti vezetője az InfoRádióban.

„A nézők 6000 négyzetméteren közlekedhetnek, Hollywood-szerű nagy díszletek között sétálnak, és a szereplők ott mozognak a térben, mi pedig álarc mögé bújva követhetjük a szereplőket bárhova, olyan terekbe, olyan titkos ajtókon keresztül, olyan univerzumokba juthatunk el, ahol újra és újra egészen más helyszínekre érkezünk meg” – folytatta, hozzátéve: a nézők aktívan részt vesznek az előadásban, de ez nem azt jelenti, hogy interaktív.

A produkcióban nincs hagyományos értelemben vett nézőtér, sem hagyományos értelemben vett színpad, a néző szabadon járhatja be az előadóteret, a díszleteket, az egyes helyiségeket.

„35 művésszel dolgozunk a térben. A világ 35 csúcsartistájáról van szó, akiket több mint négy kontinensről válogattuk össze, és természetesen ott vannak közöttük a kiváló magyar artisták is” –hangsúlyozta a társulat művészeti vezetője. Mint elmondta,

az artisták a nézőktől karnyújtásnyira repülnek magasba a lenyűgöző és izgalmas installációkban,

és „pár méter távolságról megélni ezt a közelséget, a színészi jelenlétüket olyan élmény, ami teljes extázisba hozza a nézőket, mint az előbemutatókon kiderült”.

Szabadon alakul, hogy a néző melyik jelenetnél, melyik helyiségben időzik el, mit és hogyan jár be, kit vagy kiket követ ebben a térben.

„Amikor felvettük a művészeinket, olyanokat válogattunk ki, akik nagyon rutinos előadóművészek, és egyszerre állják meg a helyüket a színészmesterségben, a táncban és a cirkusz műfajában is” – hangsúlyozta Vági Bence, aki szerint az, hogy érintésközelségre vannak a nézők a szereplőktől, kihívásokkal jár. Abban a két órában, amíg a nézők bent vannak a térben, olyan, mintha folyamatosan színpadon lennének, tehát nincs egy pillanatnyi lazítás sem.

„Az előadás közben hagyunk egérutakat a nézőknek,

van egy elképesztően gyönyörű, mitikus bár, ami fogadja a nézőket, amikor megérkeznek, és az előadás bármelyik pontján a nézők ki tudnak menni a bárba,

tudnak levegőt venni egy pillanatra, és aztán visszatérhetnek ebbe a hatalmas mitikus világba”

– folytatta a művészeti vezető.

A produkció alapja Vergilius eposza, hűen követi Aeneas és Dido szerelmi tragédiájának történetét. Ez egy mitológiai történet, amelyben sok olyan karakter van, akiket a nézők jól ismerhetnek, mint Ámor isten, Vénusz istennő, a Minótaurusz legendája vagy Nárcisz.

„Rengeteg karaktert felerősítettünk ebben a létező és ismert szerelmi tragédiában, és modern kontextusban hoztuk vissza ezeket a mitikus lényeket és szereplőket. De

próbáltuk megtartani azt az érzést is, hogy milyen az, amikor az ember sétál egy 800 négyzetméteres labirintusban, és érzi, hogy milyen beleveszni egy útvesztőbe, aminek a közepén tényleg egy Minótaurusz lakozik.

Úgyhogy megmaradt a misztikum” – mondta Vági Bence, a Recirquel Társulat művészeti vezetője az InfoRádióban a Walk My World című produkcióról.