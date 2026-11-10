ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.4
usd:
326.41
bux:
144586.39
2026. november 10. kedd Réka
24 óra Ügynökakták Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
18 éven felülieknek
Az ön által letölteni kívánt tartalom olyan elemeket tartalmaz, amelyek Mttv. által rögzített besorolás szerinti V. vagy VI. kategóriába tartoznak, és a kiskorúakra káros hatással lehetnek.

Ha szeretné, hogy az ilyen tartalmakhoz kiskorú ne férhessen hozzá, használjon szűrőprogramot
MÉG NEM VAGYOK 18 ÉVES
Shards of car glass on the asphalt road.
Nyitókép: Berezko/Getty Images

Borzalmas tragédia: 70 jármű ütközött össze a ködben, tizenketten vesztették életüket

Infostart / MTI

Tömegbaleset történt kedden egy kelet-bulgáriai autópályán, tizenkét ember életét vesztette – közölte Rumen Radev miniszterelnök.

A köd miatt számos jármű csúszott egymásba a Szófiát és Burgaszt összekötő, kétszer háromsávos A1-es autópálya mindkét oldalán Jambol város közelében. A helyszínen készült felvételeken látható, hogy személy- és teherautók torlódtak össze, és több jármű felborult vagy lesodródott az útról.

Szliven tartomány kormányzata úgy tudja, hogy összesen 70 gépjármű – zömében teherautó – érintett a szerencsétlenségben.

A tájékoztatás szerint a baleset helyszínén 11-en haltak meg, egy ember pedig kórházba szállítása után vesztette életét. Emellett mintegy ötven sérültet kellett kórházba szállítani, és az autópályát lezárták.

A helyszínen sajtótájékoztatót tartott Ljubomir Nikolov, a belügyminisztérium egyik vezető tisztségviselője, aki elmondta, hogy először egy busz és egy teherautó ütközött össze a Burgasz felé vezető oldalon, majd ezt követően csúszott egymásba a sok jármű. Többen egy időre az autójukban rekedtek. A balesetet nagy valószínűséggel a köd okozta – tette hozzá.

Rumen Radev közleményében tragédiának nevezte a balesetet, és jelezte, hogy a helyszínre utazik.

Épp Bulgáriában tartózkodik Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, aki kifejezte részvétét, és közölte, hogy a szerencsétlenség miatt lerövidíti látogatását.

Az országban szerdára nemzeti gyásznapot hirdettek.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Borzalmas tragédia: 70 jármű ütközött össze a ködben, tizenketten vesztették életüket

halálos baleset

bulgária

köd

tömegbaleset

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Tíz éve ad erőt a nézőknek az Egyasszony – színházi rekordot döntött Tenki Réka

Tíz éve ad erőt a nézőknek az Egyasszony – színházi rekordot döntött Tenki Réka

200. alkalommal adja elő az Egyasszony című monodrámát november 12-én, csütörtökön a Jurányi Házban Tenki Réka. A Péterfy-Novák Éva könyvéből készült előadás a 2015-ös bemutató óta az ország számos pontján és külföldi helyszíneken is látható volt. Az InfoRádió a jubileumi előadás kapcsán Tenki Réka színművésszel beszélgetett.
Kitalált valamit a Nyugdíjasparlament a nyugdíjemelés rendszerére

Kitalált valamit a Nyugdíjasparlament a nyugdíjemelés rendszerére

A budapesti nyugdíjasok számára elérhető kedvezmények összehangolását és széles körű tájékoztatását jelentette be a főpolgármester a Budapesti Nyugdíjas Parlament közgyűlésén. A további részletekről Karácsony Mihályt, a Nyugdíjas Parlament Országos Egyesületének elnökét kérdezte az InfoRádió.
VIDEÓ
Halál a futballpályán: megelőzhető a tragédia? Pánics Gergely, Inforádió, Aréna
Drónok, rakéták, béketárgyalások: mi a garancia a békére? Resperger István, Inforádió, Aréna
Kinek segít a Wekerle Plusz program? Balogh László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.11.11. szerda, 18:00
Tálas Péter
a Stratégia és Védelem Konzultációs Csoport biztonságpolitikai elemzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Új tulajdonos kezébe kerül a Leopard harckocsik gyártója

Új tulajdonos kezébe kerül a Leopard harckocsik gyártója

Megállapodott a német kormány a francia–német érdekeltségű KNDS harckocsigyártót birtokló családokkal a vállalat ötvenszázalékos tulajdonrészének felvásárlásáról. A tranzakcióval a német állam kivásárolja az eddigi magántulajdonosokat a hadiipari cégből, a tervek szerint pedig később Franciaországgal közösen negyven-negyven százalékra csökkentik majd a részesedésüket.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nyilvánosságra kerültek az egészségügyi reformtervek: kiderült, hogyan alakították volna át a magyar kórházakat

Nyilvánosságra kerültek az egészségügyi reformtervek: kiderült, hogyan alakították volna át a magyar kórházakat

Hat, összesen mintegy 1650 oldalas dokumentumot tett közzé az Egészségügyi Minisztérium a magyar egészségügy átalakításáról.

BBC
Business Sport Travel Science
Senior US soldier arrested by UK counter-terror police

Senior US soldier arrested by UK counter-terror police

The 41-year-old was arrested on suspicion of offences under the National Security Act which relate to Russia, police say.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. november 10. 18:38
Szokatlan jelenet zárta Magyar Péter és Friedrich Merz berlini sajtótájékoztatóját
2026. november 10. 18:14
Zelenszkij bejelentést tett az Abu-Dzabiban zajló tárgyalásokról
×
×