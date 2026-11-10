Borzalmas tragédia: 70 jármű ütközött össze a ködben, tizenketten vesztették életüket

A köd miatt számos jármű csúszott egymásba a Szófiát és Burgaszt összekötő, kétszer háromsávos A1-es autópálya mindkét oldalán Jambol város közelében. A helyszínen készült felvételeken látható, hogy személy- és teherautók torlódtak össze, és több jármű felborult vagy lesodródott az útról.

Szliven tartomány kormányzata úgy tudja, hogy összesen 70 gépjármű – zömében teherautó – érintett a szerencsétlenségben.

A tájékoztatás szerint a baleset helyszínén 11-en haltak meg, egy ember pedig kórházba szállítása után vesztette életét. Emellett mintegy ötven sérültet kellett kórházba szállítani, és az autópályát lezárták.

A helyszínen sajtótájékoztatót tartott Ljubomir Nikolov, a belügyminisztérium egyik vezető tisztségviselője, aki elmondta, hogy először egy busz és egy teherautó ütközött össze a Burgasz felé vezető oldalon, majd ezt követően csúszott egymásba a sok jármű. Többen egy időre az autójukban rekedtek. A balesetet nagy valószínűséggel a köd okozta – tette hozzá.

Rumen Radev közleményében tragédiának nevezte a balesetet, és jelezte, hogy a helyszínre utazik.

Épp Bulgáriában tartózkodik Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, aki kifejezte részvétét, és közölte, hogy a szerencsétlenség miatt lerövidíti látogatását.

Az országban szerdára nemzeti gyásznapot hirdettek.